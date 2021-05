Sergio López-Rivera, ganador de un Óscar por 'La Madre del Blues': “Me pondría a trabajar con Viola Davis el resto de mi vida”

El ganador de un Óscar al mejor maquillaje, Sergio López-Rivera, atiende la llamada de ‘La Brújula de Cantabria’ para contarnos cómo está viviendo las semanas posteriores a recibir el premio más importante de su carrera. Nos cuenta que se siente extraño porque “me tuve que ir casi inmediatamente” después de la gala “a trabajar a Atlanta”.

Fue para López-Rivera “un cambio muy brusco” y, por eso, le resulta “fácil separar la realidad del sueño”. Cuando “voy estoy en mi día a día y de repente me viene a la cabeza que he ganado un Óscar, me coge de sorpresa”.

Su trabajo más difícil

Sergio López-Rivera nos cuenta que el de ‘La Madre del Blues’ ha sido su trabajo más difícil. “Este diseño requirió tanta fe en mí mismo. Jamás en mi vida me he sentido tan inseguro como las primeras dos semanas” del trabajo que la ha valido el Óscar.

“Era un maquillaje tan fuera de los esquemas” que en algún momento del proyecto llegó a preguntarse “¿Estoy loco?”. Incluso, explica a Onda Cero Cantabria, llegó a pensar “me van a echar en cualquier momento” porque “el diseño me parecía una locura”.

Reconoce que poco a poco se fue acoplando a lo que tenía, “7 fotos que documentan” la vida de Ma Rainey y “tan solo una es de un primer plano de la cara” de la cantante. “Me lo puso más difícil y me forzó a buscar la creatividad en otras partes de mi cerebro”, dice López-Rivera.

El cántabro explica que le ayudó recordar “esas historias que me contaba mi abuela de pequeño”. “El hecho de qué es lo que haces cuando no tienes acceso a lo que necesitas, pues te lo haces en casa”. Mantiene que “la realidad es que era una mujer negra en los años 20 en Estados Unidos”, ella “no tenía acceso al maquillaje”. Así, en el proceso de diseño del maquillaje “me enfoqué en lo que tenía que hacer ella por sí misma”.

El hombre más afortunado por trabajar con Viola Davis

En todo este proceso de creación del personaje ayudó la postura de la actriz Viola Davis. “Está totalmente abierta a cualquier idea”, “nunca desecha nada, nunca me pone topes” y “no tengo que estar pendiente de si le va a parece bien o mal”. “Nadie me ha dado la libertad” que ofrece Viola Davis.

Así lo siente Sergio López-Rivera que lleva 30 años trabajando y que reconoce que se siente “el hombre más afortunado del mundo solo por trabajar con ella”. “Me podría a trabajar con Viola Davis el resto de mi vida” porque aunque “siempre es la misma persona, nunca es el mismo personaje”.

Proyectos futuros

Sergio López-Rivera atiende la llamada de ‘La Brújula de Cantabria’ desde Georgia donde se encuentra trabajando en un nuevo proyecto junto a Viola Davis. Se trata de la serie ‘La Primera Dama’ en la que se encarga de diseñar la caracterización de la actriz americana como Michelle Obama.

La serie de Showtime que en inglés se llamará ‘The First Lady’ recreará en su primera temporada pasajes de la vida de Michelle Obama, Betty Ford y Eleanor Roosevelt.

Y aunque reconoce que “me pondría a trabajar con Viola Davis el resto de mi vida”, le gustaría seguir haciendo “más películas de época” y trabajar como lo ha hecho en ‘La Madre del Blues’ buscando la autenticidad en sus diseños.

Celebrarlo en Santander

Sergio López-Rivera ha seguido muy vinculado a Santander y reconoce que “me hace falta el ‘paseíto’ por la costa hasta el Faro, me hacen falta una rabas, me hace falta el revuelto de langostinos en La Mulata”.

Algo que parece difícil “ahora mismo” porque “me están saliendo tantas cosas” que no sabe cuándo podrá encontrar “un agujerito para poder ir a Santander”. Pero “lo necesito para recargar las pilas”, reconoce el ganador de un Premio Óscar al mejor maquillaje.