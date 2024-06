Sara Izquierdo, nueva alcaldesa de Santillana: "No me ha dejado otra opción"

La regionalista Sara Izquierdo es ya la nueva alcaldesa de Santillana del Mar tras prosperar este jueves la moción de censura de la Agrupación Vecinal Independiente (AVI), PP y PRC contra el socialista Ángel Rodríguez, que llevaba en el cargo desde 2019.

Así, Izquierdo ha roto el pacto que hizo con el PSOE tras las elecciones de mayo de 2023, cuando sumó su voto a los cinco concejales socialistas para formar un equipo de gobierno con mayoría absoluta.

"Me equivoqué" y "no me ha dejado otra opción"

"Me equivoqué cuando decidí otorgar mi confianza al entonces candidato", ha dicho en el Pleno en el que se ha aprobado este jueves la moción, en el que ha pedido perdón a los vecinos que "lamentablemente desde el mes de marzo asisten a un reguero de noticias que ponen de manifiesto que el equipo de gobierno no ha estado a la altura".

"Usted no me ha dejado otra opción", le ha dicho a Rodríguez, que en su turno se ha limitado a felicitar al nuevo equipo y a pedirle que trabaje por el municipio. "Esto es el juego de la democracia, no hay ningún problema, los números dan".

Eso sí, ha señalado que los datos que han ofrecido para justificar el rechazo a su gestión "no son correctos". "En enero veremos si todos los datos que están dando y todas las cuestiones que se están hablando son ciertos o no son ciertos", ha advertido.

Moción de censura

La moción se ha debatido en una sesión de poco más de media hora, y tal y como estaba previsto ha salido adelante con los votos a favor de los seis concejales de las tres formaciones impulsoras --tres de AVI, dos del PP y una del PRC, la que se ha convertido en regidora--, frente a los cinco en contra de los socialistas, que fueron los más apoyados en las últimas elecciones y se quedaron a apenas 30 votos de lograr la mayoría absoluta.

Desde entonces, en virtud de ese pacto con el PSOE Izquierdo era la primera teniente de alcalde y concejala de Turismo, Cultura, Educación, Universidades, Fomento del Empleo y Juntas Vecinales, pero ha señalado que "Santillana nunca estuvo tan mal" y que Rodríguez la "subestimó".

"Si bien es cierto que mi confianza le invistió a usted como alcalde, no es menos cierto que son sus decisiones, su falta de gestión y la falta de transferencia la que nos ha traído hoy aquí. Usted se olvidó que gobernaba en coalición con el Partido Regionalista", ha sentenciado.