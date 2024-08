El Santander Music Festival congrega a más de 10.000 asistentes en la Campa de la Magdalena

El festival comenzó el pasado viernes con las “sesiones vermouth” gratuitas en el Centro Botín a las 13:00 horas, con Jiménez con Jota y Compañeras de Piso. La energía continuó a las 19:30 horas, cuando abrieron oficialmente el recinto de La Magdalena. A lo largo de la tarde, miles de personas disfrutaron de conciertos de artistas como Ciudad Jara, Pablopablo, Ginebras y Malmö 040.

El momento culminante de la primera noche fue la actuación de Mikel Izal. El ex líder de IZAL, una de las bandas de pop rock más influyentes en España, quien presentó su esperado directo en solitario, con éxitos como “En el paraíso” y grandes himnos de su anterior proyecto. La noche continuó con los conciertos de Siloé y La La Love You, dos de los proyectos más exitosos del verano en el ámbito nacional.

La segunda noche del festival no fue menos espectacular. Sen Senra, el artista gallego conocido por su fusión de pop y R&B, hizo sentir el festival con su estilo y ritmos únicos. Después Dani Fernández, ex miembro del grupo Auryn, encantó al público con sus emotiva sbaladas/pop y su potente voz, llevando a los asistentes a una montaña rusa de emociones con éxitos como “Bailemos” o “Todo Cambia”.

Pero el plato fuerte de la noche fue Louis Tomlinson. El ex miembro fundador de One Direction, convertido en solista de éxito mundial, llenó el recinto con sus éxitos como “Back to You” y “Kill My Mind”, cantando también algunos de los temas más reconocidos de su antiguo grupo.

La última jornada del Santander Music Festival se transformó en una explosión de energía y ritmo con el "Brunch Electronik". Este evento reunió a una impresionante alineación de DJs y productores. Tsha, la artista británica que fusiona house y soul, hizo que la pista de baile se encendiera con sus vibrantes mezclas. Dennis Cruz, conocido por sus beats y su habilidad para levantar cualquier fiesta. Y la icónica Honey Dijon, con su estilo e inigualable presencia en el escenario, cerró el festival con una sesión que dejó a todos bailando hasta el último acorde.

La organización del festival ha expresado su “agradecimiento al público, artistas, proveedores y todos los involucrados en el desarrollo de este evento”