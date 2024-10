Santander no cree que tenga un problema con los patinetes eléctricos

LEER MÁS FECAV urge al Ayuntamiento de Santander a que tome medidas "urgentes" para regular el uso de los patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Santander no cree que la ciudad tenga un problema "serio" con los patinetes eléctricos. El concejal de Movilidad, Agustín Navarro, considera que, al no existir en la ciudad empresas de alquiler de patinetes eléctricos, no se registran tantos incidentes como han podido ocurrir en otras ciudades como, por ejemplo, Madrid.

En cuanto a la regulación, Navarro ha explicado que estos vehículos ya tienen una serie de prohibiciones tales como; circular por aceras, autopistas, autovías o túneles, además de no superar los 25 kilómetros de velocidad. Precisamente sobre este aspecto alertaba este lunes la FECAV que denunciaba que muchos de los patinetes están trucados llegando a alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Navarro sí que reconoce que la mayor parte de las infracciones, que no superan la veintena al año en Santander, son por exceso de velocidad. En cuanto a aplicar mayor dureza en el reglamento, el concejal ha adelantado que están esperando a que la DGT actualice la normativa donde, entre otras cuestiones, no se permitirá el uso a menores de 16 años y se exigirá vestuario reflectante como chalecos.