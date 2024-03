Puente condiciona el apoyo a La Pasiega a que exista demanda y un gestor

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha condicionado el apoyo del Gobierno de España a la terminal ferroviaria intermodal del polígono del Llano de La Pasiega (Piélagos) a que exista demanda y un gestor.

"Nosotros, desde luego, no nos apartamos de apoyar esta infraestructura, pero sí hemos dejado claros los condicionantes que existen en este momento. Si hay demanda, si hay un gestor, el Gobierno va a estar y será cuestión de que acordemos la fórmula".

En la primera visita del ministro a Cantabria, Puente ha explicado que Adif ha realizado un estudio de la viabilidad técnica y de demanda de la estación intermodal que ha trasladado a Buruaga, cuyas conclusiones señalan la necesidad de que "a corto y medio plazo" es necesario que "haya una empresa que genere tráfico suficiente, que genere demanda".

En este sentido, ha indicado que actualmente, las terminales de Muriedas (Camargo) y Torrelavega están trabajando "por debajo de su capacidad" y ambas, a diferencia de La Pasiega, forman parte de la red estatal y de la red europea. "Por tanto, una forma de hacer viable esta infraestructura sería integrarla dentro del proyecto", ha apuntado.

"Un proyecto singular de interés regional, como un servicio más de las empresas que se incorporen a la Pasiega", ha concretado, y ha asegurado al respecto que el Ministerio estaría dispuesto a "acompañar al Gobierno autonómico en todo ese proceso" de incorporar la Pasiega a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), para lo que ambas instituciones se han emplazado a una reunión técnica "más concreta que nos permita avanzar en esta infraestructura".

Del "no ha dicho que no" a "un jarro de agua fría"

La presidenta de Cantabria ha subrayado la importancia "crucial" de la estación intermodal de La Pasiega, "estratégica" para tanto para el Puerto de Santander como para el desarrollo industrial de Cantabria porque es "la única solución que garantiza" la ampliación del Puerto.

Buruaga ha indicado que "lo bueno es que el ministro no ha dicho que no" a la estación, pero existe "un grado de indefinición mayor" de lo que esperaba Cantabria, porque la infraestructura "no está en la panificación estatal ni europea", que tiene como "prioridades" las terminales de Torrelavega y Muriedas.

Una hora después, durante la visita a la obra de Raos 9, Sáenz de Buruaga ha calificado como "un jarro de agua fría" la decisión del ministerio.