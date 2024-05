PRC, PP y Alternativa Vecinal presentan una moción de censura en Santillana del Mar

El PRC, el PP y la Alternativa Vecinal Independiente han presentado hoy una moción de censura para apartar al PSOE de la Alcaldía de Santillana del Mar, con el objetivo de "restablecer la legalidad, la transparencia y el buen gobierno" en el Ayuntamiento y "poner fin a las prácticas cuestionables que a lo largo de los muchos años de mandato socialista se han acabado institucionalizando en el Consistorio".

Así lo ha dado a conocer hoy la regionalista Sara Izquierdo, que será la nueva alcaldesa de Santillana, en virtud del acuerdo alcanzado con los grupos hasta ahora en la oposición y que ratifica la ruptura del pacto suscrito con el PSOE al inicio de la legislatura, que en la práctica "llevaba meses roto" a causa de "los desmanes del alcalde", Ángel Rodríguez.

"Reiterados engaños" del alcalde del PSOE

Sara Izquierdo dice estar "muy decepcionada" por los "reiterados engaños" del regidor, a quien acusa de "incumplir de forma consciente y constante" el acuerdo que firmó hace un año con el PRC para conseguir la investidura. Desde entonces, ha explicado, "me he sentido ninguneada y arrinconada cada vez que he pedido explicaciones sobre los desmanes que se suceden en el Ayuntamiento, e incluso ha intentado un acuerdo con AVI y PP para expulsarme del equipo de Gobierno". "Ha llegado el momento de decir basta, porque no estoy dispuesta a convertirme en cómplice de esta situación", ha remarcado.

La concejala regionalista ha enumerado hasta 16 razones para justificar la ruptura con el regidor socialista, que van desde la falta de planificación –"en 10 meses no nos ha convocado a ninguna reunión de trabajo para hablar de proyectos"- a la "nefasta gestión del parking, que ha supuesto una pérdida de ingresos muy importante para el municipio en momentos de gran afluencia turística", situación que sólo fue reconducida tras la denuncia realizada por el PRC, cuando el alcalde intentó expulsarla del Gobierno municipal.

Asimismo, ha cuestionado la cesión del interventor al Ayuntamiento de Bezana durante 4 días a la semana, "con el consiguiente retraso de informes clave y la pérdida de agilidad en el funcionamiento municipal"; la negativa del alcalde a permitir su acceso al chat vecinal, pese a ser la concejala competente en el área de Juntas Vecinales, y la licitación de contratos "sin previsión, sin informes técnicos y sin las garantías legales necesarias, como ha ocurrido con la contratación de la gestión del parking".

Entre las irregularidades administrativas y económicas ha citado 27 modificaciones presupuestarias, con facturas con reparo en la cuenta general de 2022 por importe de 400.000 euros, a las que se sumarán casi 600.000 euros más en 2023; el "descontrol" del gasto en fiestas y una partida económica de 90.000 euros en el presupuesto de 2024 destinada a los campamentos de verano, "en la que querían camuflar la contratación de un coordinador que ha ejercido hasta ahora como secretario del alcalde". "Hay avisos reiterados de los técnicos municipales sobre el excesivo gasto superfluo", ha agregado la edil del PRC.

Sara Izquierdo ha denunciado además la "falta de planificación y gestión" de contratos suscritos con medios de comunicación y la pérdida de subvenciones y ayudas, como "los 24.000 euros destinados al albergue, que hubo que devolver con intereses por la mala gestión del equipo de Gobierno", además del "abandono que sufren los vecinos ante problemas como el desvío a los centros de salud de otros municipios, la falta de inversiones y atención a los pueblos o la pésima planificación de las obras de la carretera, que está ocasionando serias molestias a los ciudadanos y pérdidas económicas a los comercios".

"Santillana del Mar no ha estado nunca tan mal como está ahora", ha recalcado la concejala del PRC, quien asegura que la ruptura del pacto de gobierno es "la consecuencia inevitable de los desmanes y desprecios de un alcalde que ha ignorado y ninguneado a su socio, hasta el punto de ocultarle eventos para impedir su participación". "Ángel Rodríguez ha querido gobernar como si tuviera mayoría absoluta, pero sin tenerla, y ahora tendrá que asumir las consecuencias de su irresponsabilidad", ha remarcado.