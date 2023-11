La Policía Nacional forma a padres y tutores en prevención de ciberacoso y seguridad en la red

Una iniciativa, coordinada con la Delegación del Gobierno en Cantabria, con la que se pretende prevenir cualquier riesgo que afecte a la seguridad y el bienestar de menores y jóvenes en los centros educativos y su entorno. El objetivo es formar a las familias en educación digital para que adquieran una visión positiva del uso seguro y responsable de internet. También, que aprendan a visualizar de manera real los riesgos y problemas que se pueden encontrar en la red, como el ciberacoso, para trasladárselo a los menores.

En la jornada, donde han participado un total de 28 padres y tutores de menores del colegio José Arce Bodega de Santander, se ha recomendado no publicar datos de terceras personas sin su consentimiento, usar contraseñas seguras, secretas y complicadas, proteger la identidad digital, así como configurar correctamente la privacidad de las redes sociales. Para ello, desde la Policía inciden en que es importante comprobar y verificar la información en internet, tapar la webcam, no acceder a contenidos no adecuados a la edad, no compartir imágenes o vídeos comprometidos y no fiarse de desconocidos. Piden no dejar que el móvil controle la vida porque hay vida fuera de la tecnología y recuerdan que no se debe hacer "aquello que no quieras que te hagan a ti".

Para resolver cuestiones que afecten al ámbito escolar o relacionado con los menores y los jóvenes está disponible el correo: seguridadescolar@policia.es.