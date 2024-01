Una mujer denuncia en una carta la agresión sexual de la que fue víctima en Cantabria: "Nadie salió a ayudarme"

La Policía Nacional investiga a un posible agresor sexual que atacó a una mujer en la noche del viernes al sábado en un garaje comunitario de Santiago de Cartes.

Según ha podido saber Onda Cero, la Policía tuvo conocimiento de este hecho, momento en el que activó el protocolo y prestó asistencia a la víctima. Ahora los agentes de la policía judicial están trabajando para esclarecer lo ocurrido.

Difusión de lo ocurrido a través de las redes sociales

La víctima ha colgado en las instalaciones de la comunidad de vecinos un escrito en el que cuenta lo ocurrido y que está teniendo difusión a través de las redes sociales.

Fechada el 20 de enero y con el título 'Agresión sexual en nuestro garaje comunitario', la mujer cuenta que sufrió "una agresión sexual a las 3 am" en el garaje comunitario de su edificio. "Un encapuchado, ubicado a la espera de víctima, en el paso de cebra de Al Socaire, me vio llegar en mi vehículo y decidió seguirme a pie hasta mi plaza de garaje".

"Allí me interceptó por uno de los accesos a portales pero se abalanzó sobre mi para internar violarme. Tuvimos una lucha que terminó con mis manos y mi cara ensangrentada, tres dedos contusionados, mi ropa rota, y mis enseres en mil pedazo", cuenta la víctima, que mantiene que "soy una mujer fuerte y valiente, que luchó con todas sus fuerzas contra el agresor para conseguir escapar hasta llegó la policía".

La mujer anima a denunciar porque "es muy importante para poder apresar a este enfermo sexual que reside en la zona y que acumula varias víctimas en las últimas semanas".

Gritos "desgarradores"

En la carta también se puede leer que pese a que sus gritos "fueron desgarradores", "nadie salió a ayudarme ni me abrió una puerta para darme protección". "Si alguien pudo escucharme y no encontró el valor para auxiliarme o pedir ayuda, solo deseo que sus hijos no tengan que pasar por lo mismo", escribe.