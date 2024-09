El Parlamento recurre la Ley de Amnistía ante el Constitucional

El Parlamento de Cantabria presenta un recurso contra la Ley de Amnistía en el Tribunal Constitucional. El plazo de presentación de recursos vence el próximo 11 de septiembre. Es la segunda vez en la historia del Parlamento que se recurre una ley y hay que remontarse has 1992. En aquella ocasión, fue por una ley que declaraba reserva natural a las marismas de Noja y Santoña. Ahora, el Parlamento cumple con el acuerdo plenario del pasado 24 de junio, aprobado con los votos de PP y VOX, para recurrir la Ley de Amnistía. La presidenta de la Cámara, María José González Revuelta, sostiene que esta Ley vulnera el principio de Igualdad entre los españoles y abre la puerta a que las penas se impongan en función al carnet del partido del reo.

Además, ha destacado que el proceso de aprobación de la ley "no cumplió con todos los requisitos legales, como la falta de designación de una ponencia para informar sobre el texto de la proposición de ley, lo que supone una vulneración de los derechos de participación democrática". Asimismo, ha añadido que la ley recurrida "carece de seguridad jurídica porque incumple varios requisitos exigibles a las leyes penales".

"Con este recurso que se ha presentado se quiere defender la igualdad de los cántabros y frenar el abuso que supone esta ley. Una ley que entendemos que no cierra heridas, que no deja atrás una etapa, que no supera ningún conflicto, sino que lo perpetúa", ha valorado.

En el escrito de la demanda se solicita que se anule toda la ley de Amnistía o en su caso unos artículos de la misma que se consideran vulneraciones de su ordenamiento legal. Confía en que sea admitida a trámite y los argumentos del Parlamento sean acogidos positivamente por el Consitucional.