Noticias mediodía Cantabria 26/05/2022

En Ciudadanos, mientras Rubén Gómez deja los cargos orgánicos, el diputado Félix Álvarez llama a la calma e intentará resolver lo que califica como malentendido, mañana, en una reunión con la dirección de partido en Madrid. El PP no apoyará una Ley de Entidades Locales Menores que no garantice su financiación. Piden poner en marcha un Fondo de Cooperación Vecinal que garantice la financiación mínima de estas entidades locales para que no mueran por inanición. Los problemas de salud mental en las mujeres tienden a ocultarse. El problema se invisibiliza, las familias ejercen sobreprotección y estas mujeres se ven relegadas a las tareas de cuidado de otros familiares y del hogar.Así se desprende del 'Estudio sobre la calidad de vida de las mujeres con problemas de salud mental y su acceso al empleo' de ASCASAM.