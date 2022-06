Miles de personas llenan las calles de Santander en apoyo del metal

Miles de personas, unas 20.000 según las organizaciones convocantes, se han manifestado esta tarde por las calles de Santander en apoyo al sector del metal, que encadena este miércoles dos semanas de huelga indefinida. Muestran así su apoyo a los trabajadores la tarde antes de que sindicatos y patronal vuelvan a sentarse en la mesa de negociación en el ORECLA. La cabecera de la marcha partía minutos después de las 7 de la tarde de la Calle Burgos en dirección a los Jardines de Pereda.

Reclamaciones

Los trabajadores piden un convenio digno: exigen subidas salariales vinculadas al IPC y que no se pierdan derechos ya reconocidos en el anterior convenio, como el contrato relevo o el plus de distancia. Se han manifestado tras una pancarta con el lema 'Por un convenio digno para la industria siderometalúrgica de Cantabria'. UGT-FICA, CCOO y USO volverán este miércoles a la mesa de negociación con la patronal con el objetivo de llegar a un acuerdo y poner fin a la huelga indefinida. Su objetivo es que los paros se desconvoquen esta misma semana y tienden la mano a la patronal. Al mismo tiempo, el secretario general de la federación de Industria de CCOO, César Conde, avisó a la patronal que "si no hay una oferta en condiciones, la huelga se va a endurecer mucho".

"Sí se puede"

En declaraciones a la prensa previas a la salida de la manifestación, los secretarios de las federaciones de Industria de CCOO, César Conde; de UGT, Luis Díez; y de USO, Fernando Rey, han indicado que continúan con la "intención firme" de llegar a un acuerdo, pero "no a cualquier precio" y han pedido a todo el mundo que "siga apretando", porque creen que ya es la recta final "y no es momento de flaquear". En la manifestación se han visto carteles con proclamas como "Revilla, Marcano, nos estáis pelando". También han coreado cánticos como "Sí se puede", "Ni un paso atrás" o "Revilla cabrón, trabaja de peón".

"Vamos a llegar hasta donde haya que llegar por un convenio digno", ha asegurado César Conde, quien ha explicado que lo que no saben es hasta dónde quiere llegar Pymetal, "que lleva mareando la perdiz durante toda la negociación poniendo propuestas y quitándolas a los 15 minutos. "Esperamos para mañana un compromiso por su parte para intentar llegar a un acuerdo", ha añadido.

Al término de la marcha, los sindicatos convocantes han reiterado sus demandas en el templete de los Jardines de Pereda. Fernando Rey ha manifestado que conseguirán unas "condiciones dignas", a lo que la gente ha respondido con gritos de "Sí se puede, sí se puede".