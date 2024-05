Mañana insólita en el Hospital de Valdecilla (Cantabria): un parto a las puertas de Urgencias y otro de trillizos en solo una hora

El Hospital de Valdecilla ha tenido “una mañana muy liada” y “muy extraña” en cuanto a partos y urgencias se refiere. No solo por la mujer que ha dado a luz en un coche en la puerta del servicios de Urgencias, también porque uno de los quirófanos de la zona da paritorios ha vivido el nacimiento de trillizos.

Francisco Mateos es médico del servicio de urgencias de Valdecilla. Cuando acude a su puesto de trabajo suele entrar por los pabellones del centro hospitalario. “Pero hoy, no me diga por qué, se me ocurrió entrar por la puerta de urgencias y saludar a los compañeros”.

“Me encontré un coche aparcado en la puerta, que es lo normal; y los celadores con una silla que también es habitual” relata en ‘Más de Uno Cantabria’ el doctor Mateos. Cuenta que vivió la situación con “sorpresa” porque vio a la celadora abrir la puerta del coche y salir corriendo hacia urgencias diciendo “es un parto, es un parto, sale ya, sale ya”.

“Entre las piernas, en un charco de sangre, incrustrado, estaba el niño” explica el doctor Mateos que es la primera vez que asiste un parto.

Se trata de una mujer que “venía de San Vicente de la Barquera”. En el siguiente parto que tenga esta mujer, tiene que salir con la primera contracción que tenga” bromeaba en ‘Más de Uno Cantabria’ la doctora Jubete.

Trillizos "excepcionales"

Mientras todo esto ocurría, en el quirófano de la zona de paritorios de Valdecilla ocurría otra situación extraordinaria. El nacimiento de trillizos, como relata Yolanda Jubete, de "32 semanas, pequeñitos, dos niñas y un niño". Todos están "bien" y como "los niños son prematuros y han pasado al cuidado de neonatología".

La jefa del servicio de Ginecología de Valdecilla mantiene que hacía años que tenían un parto múltiple de más de dos bebés. Una situación "excepcional" que "cambia para todo el equipo, porque tenemos que tener un equipo grande y bien entrenado en atender partos múltiples".