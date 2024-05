José Miguel Gómez se convierte en alcalde de Rionansa tras prosperar su moción de censura contra José Luis Herreros

José Miguel Gómez vuelve a ser el alcalde de Rionansa tras aprobarse este miércoles la moción de censura impulsada por el PP contra el socialista José Luis Herreros, que como estaba previsto ha salido adelante con los votos de los cuatro concejales 'populares' más el edil regionalista Miguel Ángel González, gracias al que han logrado la mayoría absoluta necesaria.

La iniciativa se ha votado en un Pleno que, tras las intervenciones de los tres partidos, ha terminado con la toma de posesión de José Miguel Gómez, a quien Herreros ha traspasado el bastón de mando.

"Una farsa" que enciende "una chispa"

El socialista se ha despedido de la Alcaldía opinando que "todo es una farsa" y que esta moción es "la chispa" de otras que ha advertido que llegarán en más municipios de Cantabria. De hecho, se ha referido a la que ya ha presentado el PRC en Voto contra el PP.

"Licenciado en cirugía soy yo, pero habéis metido el bisturí en el momento exacto", ha lamentado el ya exalcalde, que ha reprochado a los votantes de la moción que "lo podrían haber hecho de otra manera".

Tras repasar varios proyectos que ha impulsado en sus tres años al frente de la Alcaldía para defenderse "con datos" de las acusaciones del PP, Herreros ha hecho balance de su mandato y ha estado apoyado por miembros de su partido, como Noelia Cobo.

"3.600 horas sin cobrar un duro. Lo que he ganado lo he donado a la investigación. Muchos kilómetros, muchos compromisos, alguna satisfacción, entrevistas, reuniones, defender Rionansa, pero también estoy cansado. Igual me has hecho un favor", ha dicho aludiendo al concejal del PRC que se ha desligado de su partido para sacar adelante la moción.

Precisamente, PRC y PSOE llegaron al gobierno municipal en 2021 gracias a una moción de censura contra José Miguel Gómez, que entonces era el alcalde y ahora ha recuperado el puesto. Más tarde, tras las elecciones municipales de 2023, regionalistas y socialistas refrendaron su pacto, gracias al que gobernaban hasta ahora.

"Señalado de por vida"

En este sentido, desde el PRC han acusado de "traición" a su todavía compañero de filas, tanto al partido como al secretario general, Miguel Ángel Revilla, y a sus votantes. "Vas a estar señalado de por vida", le han dicho.

Y es que creen que González ha actuado "egoistamente" y que la moción "estaba apalabrada desde hace 11 meses con el PP", además que se ha cambiado "a otro equipo de Gobierno que supuestamente tiene más poder" porque ahora los 'populares' están al frente del Ejecutivo cántabro.

"Si Miguel Ángel Revilla siguiera siendo presidente de Cantabria y el PRC-PSOE gobernaran Cantabria hoy no estábamos aquí con una moción de censura", han señalado en el Pleno. Además, han advertido que es una moción apoyada por el Gobierno del PP, porque al portavoz popular "se le escapó decirnos hace unos días aquí que tenía una reunión con un consejero".

Rionansa no tenía "rumbo", según el PP

Por su parte, antes de tomar posesión como alcalde José Miguel Gómez ha defendido su moción de censura señalando que el equipo de gobierno -que se había repartido la Alcaldía para ocuparla dos años el PSOE y otros dos el PRC- no tenía "un camino o meta marcada" para el municipio.

De hecho, ha señalado que era un ayuntamiento en el que el alcalde actuaba "en función del viento que sopla", de la mano de un "grupo regionalista que conoce perfectamente ese funcionamiento pero que está atrincherado esperando a que le llegue su turno para ocupar el sillón de la Alcaldía".

Al hilo, ha denunciado que no se seguían los procedimientos administrativos, se retrasaban los proyectos y se modificaban "sin cumplir los protocolos" y todo ello implicaba "una pérdida de subvenciones" de otras administraciones, a lo que ha sumado que "están sin respuesta múltiples escritos, reclamaciones y denuncias de personas físicas y jurídicas".