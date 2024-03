La tercera victoria consecutiva del Racing en Los Campos de Sport llegó con un equipo que se sobrepuso a los dos tantos del Club Deportivo Tenerife, consiguiendo la remontada en menos de 10 minutos.

Al primer gol de Morante en el 55 se sumaron los tantos de Sangalli, Manu Hernando y Andrés entre el 73 y el 82. Seis goles, cuatro a favor y dos en contra, en un partido que hizo vibrar a los más de 13.000 aficionados que asistieron a El Sardinero y deja a los cántabros a un solo punto de los puestos de playoff de ascenso a Primera.

José Alberto desde la cabina de Onda Cero

El entrenador del Racing sufrió un partido de rock and roll, como le gusta definir a este tipo de encuentros a José Alberto, desde la antigua cabina de Onda Cero. Un encuentro que pasó "mal" porque "verlo desde ahí arriba se sufre muchísimo más. Te cuesta más comunicarte con el banquillo, tenía que comunicarme con Pedro y, en momentos de jaleo, no me escuchaba".

José Alberto sufre con la victoria del Racing desde la antigua cabina de Onda Cero | Fran Díez

"Te vuelves loco desde ahí" explicaba José Alberto al finalizar el partido.