El Gobierno financiará el transporte para cubrir la asistencia sanitaria en las zonas rurales

El Gobierno de Cantabria pondrá en marcha un plan especial de verano para "garantizar" la cobertura asistencial en la Atención Primaria, con el que financiará a los ayuntamientos los traslados que los ciudadanos tengan que realizar a otros consultorios, en caso de no pasar consulta médica en su centro de referencia ante la escasez de profesionales médicos.

La Consejería de Salud, que no prevé cerrar ningún consultorio rural, está preparando un mapa de cobertura que se presentará a los alcaldes a finales de esta semana, mientras que la Consejería de Fomento está trabajando en un nuevo decreto de ayudas directas a los ayuntamientos para financiar los traslados que contará con una cuantía inicial de 300.000 euros y que podrá ampliarse dependiendo de la demanda.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa los consejeros de Salud, César Pascual, y de Fomento, Roberto Media, tras reunirse con la Junta Directiva de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) a la que han trasladado este plan, y a la que no han asistido los alcaldes socialistas.

Pascual ha admitido que el Gobierno cántabro "tiene dificultades" para realizar la cobertura presencial de los médicos "al 100%" en todos los centros sanitarios, y ha afirmado que "no vamos a cerrar ningún consultorio rural".

Al respecto, el consejero ha informado que se reducirá la presencia de consulta médica en días o en periodos de una o dos semanas, y ha asegurado que el servicio de enfermería "estará garantizado", así como la presencia de matronas para las embarazadas.

La Consejería de Salud está realizando un mapa de cobertura en el que reflejará los días y los consultorios en los que no se pase consulta durante el verano, y que estará listo para finales de esta semana.

Al respecto, Pascual ha anunciado que el plan aún no está cerrado ya que el Gobierno ha contratado diez médicos de otras comunidades autónomas y existe la posibilidad de que se realicen más contrataciones esta semana.

Por su parte, Media ha explicado que su Consejería está colaborando con los ayuntamientos para que los ciudadanos dispongan de un nuevo servicio gratuito de traslado desde su centro de referencia. Además, ha adelantado que este transporte se podrá gestionar con distintos recursos como minibuses, taxis, VTC o los medios con los que cuenten los consistorios.

Según han señalado ambos consejeros, con esta medida el Gobierno cántabro se "anticipa a los problemas que van a tener los ciudadanos" en el ámbito sanitario, y permitirá que los ayuntamiento conozcan "exactamente" la situación que habrá en sus consultorios durante todo el verano desde junio.

"Este año los ciudadanos van a saber con tiempo suficiente qué días no hay médico en su centro de salud, no como ocurría antes", ha comentado Media que ha coincidido con Pascual en criticar que esta medida no se pusiera en funcionamiento en anteriores legislaturas por "razones partidistas".

Ante la escasez de médicos, Pascual se ha referido a que "estamos frente a una auténtica crisis sanitaria" que ha recordado que afecta a toda España, si bien ha informado de que Cantabria no se encuentra en la misma situación "crítica" que otras comunidades autónomas.

En este sentido, el consejero ha señalado que el Gobierno no ha necesitado denegar las vacaciones a los profesionales médicos como han hecho otras regiones.