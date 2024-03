El Fiscal cree que la violación grupal en las fiestas de Santander "guarda muchas similitudes" con el caso de 'La Manada'

El fiscal del caso de la supuesta violación grupal a una joven en verano de 2022 en Santander ha elevado a definitivas sus conclusiones este miércoles, en la segunda sesión del juicio por estos hechos que se celebra en la Audiencia Provincial de Cantabria, manteniendo así su petición de una pena conjunta de más de cien años para los cuatro procesados por delitos de agresión sexual y cooperación necesaria.

El representante del ministerio público reclama asimismo 100.000 euros de indemnización para la joven, que entonces tenía 22 años, por verse "sometida a una situación tan salvaje" y vivir "una experiencia tan traumática", que tuvo lugar tras una noche de fiesta en un piso de la ciudad y que continuó después en otra vivienda de una localidad diferente a la que se desplazaron en autobús.

"Guarda muchas similitudes" con el caso de 'La Manada' de Pamplona

Desde la Fiscalía consideran que existe prueba de cargo "más que sobrada" para condenar a los imputados, en prisión provisional desde los hechos, y que al principio "se identifican y señalan unos a otros como los que estaban en el piso".

El fiscal ha tenido en cuenta también las contradicciones en las que han incurrido y la declaración de la joven, que siempre ha dicho "sustancialmente lo mismo" y sin "ninguna contradicción relevante", salvo alguna "confusión" dado su estado de intoxicación.

Así, ha mantenido que no fue una relación consentida y que no se opuso verbalmente "hasta el final". Primero, ha apuntado, la chica "cierra los ojos y se deja hacer", en una actitud de "resignación". "Me ha tocado: de aquí no salgo", ha parafraseado el fiscal, para quien la víctima sufrió un "acorralamiento" sin "posibilidad de resistencia y oposición". "La mueven en volandas como a un muñeco".

"Lo que sucede en ese momento escapa absolutamente de su control", ha resumido el fiscal, para quien esta violación grupal en las fiestas de Santander "guarda muchas similitudes" con el caso de 'la manada' de Pamplona durante San Fermín, poniendo de relevancia igualmente la "intimidación ambiental" o la falta de consentimiento de la víctima ante esta actuación conjunta.

Las defensas piden la absolución

Las cuatro defensas se han reafirmado en la absolución de sus patrocinados, aunque expondrán sus informes finales el próximo viernes, 22 de marzo, a partir de las 9.30 horas ante la Sala de la Sección Primera, para quedar después el juicio visto para sentencia.