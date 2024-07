La falta de personal facultativo en el Hospital de Laredo obliga a desviar ambulancias a Valdecilla o Cruces

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha denunciado que en la jornada del pasado martes, 2 de junio, desde las 19.00 horas, las ambulancias con destino al Hospital de Laredo se han desviado al Hospital Valdecilla o al de Cruces porque “había más de cinco horas de espera, 25 pacientes sin atender en la sala de espera y una urgencia vital que paralizaba la atención”.

Todo ello mientras “únicamente había dos facultativos trabajando”, como ha subrayado Carlos Ateca, secretario de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, para quien “a la Consejería de Sanidad no le interesan las urgencias porque el tiempo de espera y el riesgo para la población no se ve reflejado en las listas de espera".

El sindicato ha reclamado “un programa de contingencias para que aquellas y aquellos profesionales que, voluntariamente, quieran cubrir servicios necesarios para la población, y que toda la jornada que se realice de esta forma sea debidamente retribuida”, ha incidido Ateca, que critica que “la Consejería se ha preocupado de la firma de un acuerdo al margen de la mesa sectorial que no va a resolver la ausencia de profesionales, al igual que no lo resolverá el acuerdo de puestos de difícil cobertura que no firmó CCOO”.

“El problema al que nos enfrentamos este verano es muy serio, teniendo en cuenta que aumenta la población en la zona exponencialmente mientras el número de facultativos que atienden la urgencia se reduce a la mitad”, ha alertado Ateca. El sindicalista ha detallado que “actualmente, hay diez profesionales para atender una asistencia que se duplica y la administración no aplica soluciones”.

CCOO reclama de la consejería de sanidad un plan de contingencia y la apertura de una mesa de retribuciones en la que se realicen las mejoras necesarias para que no haya discriminacion entre profesionales y afianzarlos en el Servicio Cántabro de Salud, en vez de marcharse a otros servicios de salud.

Colapso que extiende a los hospitales comarcales, según el PRC

El Comité Comarcal del PRC Asón-Agüera ha denunciado este miércoles que el "colapso" de la sanidad cántabra "no exclusiva" de los consultorios rurales y que se extiende también a los hospitales comarcales de la Comunidad Autónoma y, en concreto, ha destacado la "jornada crítica" que vivió el Hospital Comarcal de Laredo con "esperas en Urgencias de hasta seis horas" y derivación de los pacientes al Hospital de Valdecilla e, incluso al Hospital de Cruces, en Vizcaya.

Desde el PRC han subrayado que a la ausencia de médicos especialistas a la que el centro hospitalario tiene que hacer frente desde hace meses, se suma ahora la falta de facultativos en el servicio de Urgencias.

Así, "el martes por la tarde hubo únicamente dos facultativos, en lugar de los cuatro que debería haber. Además, según han podido saber los regionalistas, se dieron instrucciones al personal del SUAP para que no se derivase ningún paciente a Laredo", que solo ha contado con dos médicos, como denuncian desde el PRC.