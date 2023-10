Educación asegura que no habrá un sistema de becas generalizado para el Bachillerato de los centros privados

No han pasado ni 24 horas desde que Partido Popular y VOX pactaran este lunes en el Parlamento la articulación de becas y ayudas para que alumnos de la escuela concertada no tengan que irse a la pública para cursar Bachillerato y ya hay una aclaración por parte de la Consejería. Hoy, el titular de Educación, Sergio Silva, ha asegurado que el sistema está bien tal y como está, y que ni se va a concertar la Educación en centros privados ni va a haber un sistema de becas generalizado. Sí se ha referido Silva a la elaboración de un estudio para conocer la situación real y estudiar casos concretos para la posible distribución de esas becas.

El consejero, que no ha aportado datos sobre los requisitos para acceder a las becas, sí que ha confirmado que la continuidad educativa no sería uno de los criterios, puesto que son muchos los alumnos de la escuela pública que tienen que cambiar de centro para continuar sus estudios y no supone mayor problema.

¿Y qué opinan desde las asociaciones de padres? Desde FAPA Cantabria se muestran aliviados por la marcha atrás en el concierto de Bachillerato de los centro privados, pero consideran que la escuela pública tiene suficientes recursos para acoger esas peculiaridades para acceder a un posible sistema de becas del que ha hablado el consejero. Contentos desde CONCAPA porque aseguran que se cubrirán las necesidades de las familias que tengan problemas económicos. Por otra parte, los padres de la escuela pública aseguran que es preocupante el aumento de colegios que buscan fines lucrativos y distinguen entre los concertados que hacen una labor social, mientras que en COCAPA defienden el derecho de los padres a poder seguir eligiendo el centro donde quieren que estudien sus hijos el Bachillerato.