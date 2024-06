Cantabria propone mejoras salariales para todos los profesionales de la Sanidad

El consejero de Salud, César Pascual, ha afirmado este martes que su departamento no ha excluido a las enfermeras de la negociación de las condiciones profesionales y económicas, y que la adecuación retributiva no solo es para los médicos sino para "todas las categorías".

Pascual ha convocado a los medios este martes para "desmentir" las afirmaciones que ha realizado el sindicato de enfermería SATSE, asegurando que el Gobierno "no ha excluido a las enfermeras de la negociación, ni las tiene excluidas en ningún momento".

De hecho, ha afirmado que el Gobierno "mañana mismo" puede retomar las negociaciones "hasta llegar a un acuerdo con el pacto para la enfermería", y ha considerado que no haberlo alcanzado aún en su opinión no es "motivo de anunciar movilizaciones" --como ha hecho SATSE--porque "en ningún caso, ni las hemos excluido ni las hemos menospreciado; había muchos puntos de reivindicaciones suyas que venían en el acuerdo que estábamos negociando".

Pascual ha explicado que se ha llevado a cabo un proceso de negociación en el cual se ha alcanzado un acuerdo y un consenso con los médicos, pero "todavía no" con las enfermeras porque con este colectivo se llegó "a un camino sin salida y de bloqueo de la situación", lo que "no quiere decir que estén excluidas y que estén rotas las negociaciones", ha matizado.

De hecho, el consejero ha emplazado este martes a sus representantes, en una conversación telefónica, a continuar con las reuniones y elaborar "un pacto por la enfermería en las condiciones profesionales", porque "muchos de los puntos" que estipulaba el acuerdo "sí que recogían sus reivindicaciones profesionales y económicas, y en la mayoría de puntos estábamos de acuerdo", a su juicio.

Sin embargo, ha habido puntos en los que no se ha alcanzado el consenso "y ese ha sido el motivo del desacuerdo", ha explicado. "Pero eso no quiere decir ni que estén excluidas, ni que el gobierno de Cantabria no cuente con los profesionales", ha reiterado.

En este sentido, ha señalado que a la mesa sectorial que se celebrará este jueves el Gobierno lleva la adecuación retributiva no solo para los médicos sino "para todas las categorías profesionales: no va a ser una adecuación retributiva exclusiva para médicos", ha asegurado.

Al hilo, ha precisado que el pacto de los médicos se ha firmado (este lunes), pero el acuerdo de adecuación retributiva se tiene que tratar en mesa sectorial y en la este jueves "llevamos la tabla completa a todas las categorías profesionales, desde el médico hasta el último administrativo y celador", ha detallado.