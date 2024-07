Decano de los arquitectos cántabros: "Si decidimos poner una parte significativa del parque de viviendas para uso turístico, hay que hacer una reflexión completa de las consecuencias"

El decano del Colegio de Arquitectos de Cantabria, Román San Emeterio, explica en 'Más de Uno Cantabria' cuáles han sido las alegaciones que han presentado al Decreto de Viviendas Turísticas de Cantabria.

Si decidimos poner una parte significativa del parque de viviendas de Cantabria para uso turísticos, hay que hacer una reflexión completa de las consecuencias

Según San Emeterio, desde los arquitectos tienen claro "que si decidimos poner una parte significativa del parque de viviendas de Cantabria para uso turísticos hay que hacer una reflexión completa de las consecuencias" que tendrá sobre la vivienda. Desde el Colegio de Arquitectos creen que es necesario "establecer medidas para que no falte vivienda para el que reside a un precio asequible".

Valoración viviendas unifamiliares en suelo rústico

Además, el decano del Colegio de Arquitectos de Cantabria ha hecho una valoración al aval que ha hecho el Gobierno de España a la construcción de vivienda en suelo rústico en Cantabria.

San Emeterio sostiene que "cuando no tienes el control sobre lo que va a suceder, el urbanismo pierde fuerza". Además, añade que "no nos gustan las medidas de resultado impredecible, no sabemos lo que va a dar en veinte o treinta años".

Anuncio de la presidenta de Cantabria

El Gobierno central y el Gobierno de Cantabria han llegado a un acuerdo mediante el que finalmente se permitirá la construcción de vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico, pese a que el Estado tenía dudas sobre la inconstitucionalidad de la modificación de la Ley del Suelo que aprobó el Ejecutivo regional del PP y que abría esta posibilidad.

Finalmente, tras "meses" de negociación esta semana se ha cerrado acuerdo en la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la comunidad, con lo que se "dan por resueltas las discrepancias" sobre la modificación de dicha ley.

Así lo ha anunciado este domingo la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, durante el discurso que ha ofrecido en la celebración del Día de las Instituciones en Puente San Miguel, donde ha puesto en valor la capacidad de su Gobierno para dialogar y llegar a acuerdos.