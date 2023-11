Unas 20.000 personas llenan las calles de Santander contra la amnistía

LEER MÁS Cantabria pide una Conferencia de Presidentes para debatir sobre los acuerdos entre PSOE y Junts

Miles de personas, 20.000 según el PP y 15.000 según la Policía Nacional, han llenado las calles de Santander para manifestarse en contra de la amnistía. Una manifestación que el PP de Cantabria convocó en la Plaza de Pombo de Santander donde se vieron pancartas que decían 'España no se vende', 'Jóvenes por la igualdad, no a la amnistía', 'Se vende España por siete votos' o 'Europa, help us'; mientras coreaban 'Viva España, viva Cantabria', 'Puigdemont, a prisión', 'Pedro Sánchez, a prisión' o 'Yo soy español, español, español'.

En la concentración en la Plaza de Pombo la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha leído un manifiesto en el que ha explicado que con esta reacción "firme y serena" del pueblo español ante el "ataque" a la Constitución, el país se volverá a convertir en "un ejemplo en todo el mundo".

Sáenz de Buruaga ha abogado por "dar la batalla contra la impunidad" en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y en las calles, para que la libertad, la igualdad y la convivencia "sigan marcando nuestro horizonte". "Que la indignación que sentimos" se convierta en "un clamor que se oiga en toda España y llegue a todas las democracias amigas", ha trasladado Buruaga, que ha finalizado su discurso con el lema "¡España no se rinde!".

Una convocatoria que ha secundado VOX Cantabria con la presencia de diputados y concejales. La portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, realizaba un vídeo que subido a la red social 'X' donde hablaba de "orgullo de gente, orgullo de jóvenes que luchan por la unidad, la libertad y la democracia".