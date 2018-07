Igual mantiene que las causas del derrumbe del edificio de la calle del Sol "van a tener la consecuencia de las responsabilidades"

"Para lo que ha pasado hay una causa y una consecuencia. Las causas tendremos que verlas bien y por escrito, y las consecuencias jamás podrán ser que un vecino se quede sin una vivienda. Eso lo tenemos clarísimo", ha recalcado la alcaldesa en una rueda de prensa convocada para hablar de la situación del edificio número 57 de la calle del Sol, que ayer se derrumbó parcialmente.

Los vecinos habían sido desalojados nueve horas antes del hundimiento del inmueble, aunque en ese momento alguno de ellos estaba recogiendo enseres con los bomberos y pudieron salir.

Igual, que ha comparecido acompañada de los concejales César Díaz, Pedro Nalda y María Tejerina, ha insistido en la importancia de ser prudentes a la hora de hablar de plazos y ofrecer información para no crear "falsas expectativas".

Esta mañana la alcaldesa y otros ediles se han reunido con la comunidad del inmueble, técnicos municipales y los propietarios del local del bajo que se estaba reformando, además de la dirección de esa obra que, según los primeros informes, pudo ser el origen del daño en elementos estructurales en el edificio.

La regidora ha señalado que se ha trasladado a los responsables de la obra la necesidad de que comuniquen al Ayuntamiento qué trabajos han hecho exactamente en este local, "ya sea dentro o fuera de licencia".

Para este local se habían pedido dos licencias de obras menor pero se hicieron trabajos que excedieron esos permisos. También se había solicitado con posterioridad una licencia de obra mayor, que fue concedida el 23 de junio, aunque, según ha explicado el primer teniente de alcalde y edil de Urbanismo, César Díaz, ahora hay que comprobar si también se fue más allá de la cobertura que daba esa tercera licencia.

Igual ha destacado que esa duda se despejará cuando se pueda entrar al local que se estaba reformando, algo que por el momento no es posible porque se sigue desescombrando la zona. "Entrarán técnicos independientes, técnicos del Ayuntamiento y técnicos de los vecinos, y como no va a haber nada que ocultar, nos lo tendrán que poner por escrito", ha reiterado.

No ha querido desvelar lo que los responsables de la obra han dicho hoy en el Ayuntamiento. "Yo no voy a entrar a valorar lo que han dicho, sino que voy a entrar a valorar lo que escriban. Sobre todo, lo que no queremos es confundir a los vecinos. Yo ahora no voy a decir lo que ha dicho una parte, ni otra, ni otra, sino que voy a decir lo que escriba una parte, otra y otra", ha aseverado la alcaldesa.

Igual ha comprometido "total transparencia" en este asunto y ha garantizado que los vecinos tendrán toda la documentación a su disposición.

La alcaldesa ha explicado que es pronto para aventurar si el edificio se va a poder mantener o no, y ha señalado que hasta que no se pueda desescombrar y valorar la zona no se podrá decidir nada.

Ha explicado que se han iniciado tres expedientes en el Ayuntamiento, uno sobre la atención y las ayudas a los vecinos, otro sobre las actuaciones sobre el terreno y para "dar formalidad" a la contratación tanto del técnico independiente y de la empresa Palomera, y un tercero para determinar las causas del derrumbe y las posibles responsabilidades.

Para ello, se ha dirigido un escrito al servicio de disciplina urbanística para que recabe todos los informes que aclaren las causas del derribo y qué obras se han podido hacer fuera de lo autorizado. Cuando quede eso claro, se podría impulsar expediente sancionador.

La alcaldesa ha recordado que en total hay 27 personas afectadas por este derrumbe, y ha indicado que de los once propietarios a los que se ha atendido hoy, ocho ya tienen la ayuda y a tres no se les ha podido dar porque no eran los titulares de la vivienda, pero que está previsto que la reciban mañana.

Las ayudas económicas son a partir de 500 euros, pero varían en función de las características del núcleo familiar.

Igual ha destacado que ya se ha restablecido el tráfico en la rotonda de la Sardinera, tanto en la dirección de la calle del Sol como de Tetuán.

Solo permanece cortado el tránsito en el túnel, tanto para los vehículos como para los peatones y para los ciclistas, por las obras de desescombro y por razones de seguridad.

Palomera, la empresa que se está encargando del desescombro, trabaja bajo las premisas de garantizar la seguridad de los operarios y de no dañar la parte del edificio que sigue en pie.

Esos objetivos hacen que los trabajos sean lentos, ha indicado Igual, que ha resaltado que se seguirá trabajando "24 horas al día".

Las labores de desescombro podrían durar entre unos 10 y 15 días, y a partir de entonces se espera poder entrar en el inmueble para analizar sobre el terreno las causas del desplome.

Pero la alcaldesa ha advertido de que ese plazo, que es el que se ha dado hoy a los vecinos, es "muy estimativo", ya que "depende" de las labores que se desarrollen día a día, de lo que se vaya encontrando y de factores como, por ejemplo, la meteorología.