Pony Confederado: "El rock fue un buen símil para este Racing"

Pony Confederado y The Magna-Tones acabaron el año presentando su nuevo disco 'Tripa y Acero' y como siempre sufriendo con el Racing porque Íñigo Crespo lleva tantos años en el rock como de abonado. Con el Racing del rock and roll de José Alberto toca sufrir algo de la tripa y tener de acero el corazón. "Entiendo que vincular el término rock and roll como algo comercial o con un estilo de juego suena bien, fue un buen símil de José Alberto, pero no sé si nuestros corazones racinguistas aguantarán ese descontrol dentro de un orden y que pasen tantas cosas de manera frenética", explica el músico cántabro, abonado en Tribuna... Una grada donde se deja ver más su pasión.

En sus conciertos y en su última tema no se olvida nuca de su Racing: "Curiosamente toqué antes en San Mamés que junto a los Campos de Sport de El Sardinero, el santuario como dice Phil Grijuela, pero entiendo el deporte y el fútbol como un lugar de encuentro para amigos y para todos. Siempre llevo al Racing por toda España. Es un club al que se tiene en general mucho cariño por todas partes y cae bien".

El músico espera disfrutar del ascenso a final de temporada: "Es lo que queremos todos, somos una afición de Primera que circunstancialmente está en Segunda, pero el último mes de competición me dejó muchas dudas. Quiero verles ahora en enero. En la Copa me gustó el equipo, aunque jugando con uno menos desde el minuto 35 y ante un rival de Primera hace complicado cualquier valoración".