Más de uno Cantabria. Deporte 27/04/2021

Ruth Beitia y su entrenador, Ramón Torralbo, se reúnen con la alcaldesa de Santander y el concejal de Deportes, para ceder la medalla de bronce de los Juegos de Londres a la ciudad. Ha pasado casi una década y la medalla todavía no ha llegado. "En Rusia está pasando mucho frío y no es su lugar. Me privaron en aquel momento de la alegría", cuenta la ya exatleta. Una deportista rusa fue descalificada por dopaje, pero la justicia ha sido muy lenta.

Aritz Solabarrieta no quiere caer en excesos de confianza antes del partido de mañana miércoles a las cinco en el El Sardinero ante el Osasuna Promesas. El técnico vasco del Raicng recuerda que el objetivo de mínimos no está todavía cumplido.

El Piélagos inició en Gijón su temporada con el objetivo de pelear por regresar a la máxima categoría femenina del atletismo nacional. Las cántabras quedaron primeras de grupo por delante de Pontevedra, Gijón y Oviedo.

Repasamos la actualidad de los bolos con José Ángel Hoyos.