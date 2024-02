José Alberto López: "Estoy ilusionado con poder hacer cosas grandes"

"Estoy ilusionado con poder hacer cosas grandes y no sabes cuándo van a llegar, la temporada está muy igualada", comenta José Alberto. Ya se ha olvidado de la derrota en Albacete, pero ha analizado mucho lo ocurrido en el Carlos Belmonte: "El partido no fue bueno, es normal que me den palos y que se focalice más en el entrenador y forma parte de la expectativas, que a veces superan la realidad, las ilusiones y las obligaciones. Tenemos que saber de dónde venimos y saber a dónde vamos. Mi sensanción después de analizar el partido ante el Albacete fue bastante peor. Ni en el primer cuarto de hora estuvimos bien, aunque dio esa sensación por la ocasión de Arana e Íñigo. No desarrollamos el plan de partido que queríamos y a nuestro nivel hubiésemos tenido papeletas de conseguir la victoria. Es normal la crítica, soy el máximo responsable. No me gusto nada el partido y soy autocrítico, el equipo no estuvo bien y yo tampoco". El técnico comenta el motivo de la tardanza en los cambios y lo explica.

José Alberto López habla también de su renovación hasta 2026 y de lo a gusto que está en Santander: "Mi objetivo personal es entrenar en Primera y creo que tanto yo como el club podemos crecer de la mano".

José Alberto es un entrenador de los que meten muchas horas de trabajo, su otra pasión, el golf, ha quedado aparcada: "Fíjate que llevo aquí un año y pico y he jugado tres veces, y dos en vacaciones. Tengo hándicap 16 porque de antes jugaba mucho, pero lo tengo aparcado desde que me dedico al fútbol. El poco tiempo libre que tengo es para mis hijos y mi familia. Llevar al niño a entrenar a la niña a hípica, lo que hace cualquier padre. Vivo con mi suegra también, aunque el equipo no entrene por la tarde estamos trabajando desde la cinco y media hasta las ocho o nueve y media dándole a la cabeza". También hablamos con Juan Carlos Llamas, el nutricionista del equipo, y de la dieta que ha llevado el míster para dar ejemplo a sus futbolistas.