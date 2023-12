José Alberto: "Espero un partido duro y feo"

Previa del Eldense-Racing de Santander con la rueda de prensa de José Alberto López y el análisis del rival de Sergio Tolosa. El técnico racinguista espera un "partido feo y duro por el estilo del Eldense, más directo y agresivo". Mario García no tiene rotura muscular, pero sigue con una sobrecarga y no jugará el sábado. El míster asturiano está centrado en el partido en Elda y no piensa ni en el Andorra, encuentro del martes en El Sardinero, ni en su renovación, aunque reconoce que está "muy a gusto en Santander y que los proyectos a largo plazo son los que tienen éxito".

Analizamos con Sergio Tolosa el tipo de partido que le espera al Racing y al Eldense de Mario Soberón, el delantero de Unquera.