Jon Ander Pérez: "Si ascendemos cojo una trompeta y toco lo que haga falta"

Entrevista a Jon Ander Pérez. El delantero reconoce la mala temporada, pero espera que todo mejore a partir del triunfo del sábado. El vitoriano cumplió justo el sábado 31 años portando el brazalete de capitán y forzó el penalti que dio la victoria.

Curiosamente Jon Ander le arrebató un pichichi de Tercera a Asier Villalibre en la última jornada de la temporada 2014/2015. El búfalo de Gernika le sacaba dos goles y el vitoriano anotó tres. Si este verano hay algo que celebrar en el Racing toca también la trompeta, aunque no tenga ni idea. "Ojalá. Si ascendemos cojo una trompeta y toco lo que haga falta, aunque no tenga ni idea", bromeaba.

"Estábamos pasando un mal momento, necesitábamos ganar, la gente estaba enfadada y con razón , así que ese triunfo en La Florida nos va a dar aire y confianza Fue un partido feo y teníamos que haber sufrido menos, pero lo importante era ganar", analiza. El vitoriano ha pasado momentos duros y dos veces el Covid: "Desde que me rompí el cruzado han venido una detrás de otra. No he podido tener continuidad, pero no puedo buscar excusas. Llevaba más de un año sin jugar un partido entero hasta este sábado y acabé muy cansado".