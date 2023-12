Íñigo Sainz-Maza: "Tenemos ganas de ir a por más, pero sin perder la perspectiva"

Tras el varapalo de Elda, donde el Racing acabó empatando un partido que ganaba 0 a 3, el vestuario del Racing tenía muchas ganar de vencer al Andorra en el último partido de 2023. El capitán, Íñigo Sainz-Maza, ejercía de portavoz para valorar el buen momento del equipo, que lleva seis partidos sin perder: "Muy contentos por cerrar así el año en casa, con este ambiente, también un poco después del varapalo del último partido en Elda teníamos muchas ganas de demostrar que queríamos hacer las cosas bien con esa rabia interna que generó lo de la última jornada. Ahora toca descansar y recuperar energías para volver a por la segunda vuelta con más ganas".

El mediocentro comentaba que "la primera parte ha sido muy buena, hemos salido intensos y concentrados, haciendo el plan de partido que pedía el míster, el resultado de 1-0 parece poco y en el descanso hemos hablado de no perder la perspectiva al encuentro y salir concentrados. Estamos muy satisfechos y contentos".

El Racing está en la zona alta de la clasificación, pero con los pies en el suelo. "Somos ambiciosos, tenemos ganas de ir a por más pero sin perder el objetivo real de principio de temporada y sabiendo de donde venimos. Eso no quita para que nosotros internamente sepamos que podemos hacer algo bonito este año y que vayamos a por ello. Creo que hay equipo, plantilla, ganas y ambición para aspirar al play-off, no nos vamos a poner límites, aunque es una liga muy complicada y no te puedes relajar. Hay que dar continuidad a lo que estamos haciendo y tener la ambición de pelear por todo. Intentar mejorar los números en la segunda vuelta".