Más de Uno Cantabria 31/05/2022

No hay marcha atrás. Marta García ya no pertenece a Ciudadanos, formación que perderá su condición de grupo parlamentario y se tendrá que integrar en el Grupo Mixto, con la pérdida de recursos económicos y de tiempo de intervenciones que ello conlleva.

Además, la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán (PSOE) insiste en que "el Ayuntamiento no tenía conocimiento de la macrofiesta organizada por una discoteca en Saltacaballo. En este tipo de situaciones se deben solicitar permisos y, ante todo respetar las ordenanzas municipales. Estudiaremos si hay que imponer sanciones. No me entra en la cabeza que, tal y como se anuncia en las redes sociales, se les ocurra organizar otra fiesta similar el próximo 18 de junio".

En la segunda parte entrevistamos a dos de los cuatro agraciados en los IV Premios Onda Cero Cantabria. Charlamos con Íñigo Noriega, director de El Diario Montañés (Premio Empresa) y el pintor, Pedro Sobrado (Premio Cultura).

Nos hacemos eco de los actos del Día Mundial del Medio Ambiente, que este año reconoce la labor del proyecto Life Stop Cortadería y de la Semana de la ONCE en Santander que prevé deporte adaptado, jornada de puertas abiertas y confraternización de todos sus afiliados.