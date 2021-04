Más de Uno Cantabria 28/04/2021

La franja entre 20 y 29 años es la que está registrando mayor incidencia, con 472 casos por cada 100.000 habitantes. Le sigue la franja de edad de entre 10 y 19 años, con 330 casos. De ahí el llamamiento de Salud Pública a las familias para que no envíen a los niños a clase cuando evidencian algún síntoma compatible con Covid, como dolor de cabeza o malestar general. Hablamos de esta situación con Mercedes García, Directora General de Innovación e Inspección educativa. ¿Echan o no en falta mayor colaboración de padres y madres? ¿Se está perdiendo el respeto a la posibilidad de que los más pequeños se contagien? Mismas preguntas que le formulamos a Leticia Cardenal, presidenta de FAPA en Cantabria, quien hace hincapié en las dificultades que algunas familias tienen para poder conciliar.

Además, la evolución de la pandemia ha ocasionado que el Hospital Valdecilla esté reprogramando su actividad quirúrgica. El Hospital se encuentra con una ocupación plena en estos momentos y por ello priorizará durante los próximos días las cirugías urgentes, las programadas no demorables, las oncológicas, los trasplantes y todas aquellas que, no respondiendo a estos criterios, no requieran hospitalización. Nos lo cuenta el director gerente del Hospital, Rafael Tejido.

En nuestra ronda de conversaciones con los portavoces municipales en el Ayuntamiento de Santander, recibimos la visita en el estudio del portavoz regionalista: José Mª Fuentes Pila, quien reclama una nueva hoja de ruta para la ciudad y proyectos que generen una ilusión que, desde su punto de vista, echa en falta. ¿Cuáles son esos proyectos ilusionantes y cómo se pueden llevar a cabo?