Más de Uno Cantabria 26/05/2021

El Semáforo Covid sitúa a Santa María de Cayón como único municipio de Cantabria en magenta (nivel de alerta 4), escalando a esta posición desde un nivel 2. Su alcalde, Francisco Viar (PP) cree que "se debería haber contado más con los alcaldes para prevenir este tipo de situaciones". También se queja de que "con 10 casos en los últimos 7 días vamos a tener más restricciones que en otras épocas de la pandemia en las que ha habido más incidencia. No lo entiendo", ha declarado.

El regidor de Noja, Míchel Ruiz (PRC), no encuentra lógica la situación de su municipio. " Con 2.500 censados, Noja multiplica por 10 su población durante los fines de semana. Se puede comprobar por el consumo de agua o la recogida de basuras. Con 6 casos en 7 días, no es normal que nos impongan esta situación. Vivimos del turismo y las empresas y comercios van a pagar la situación. En julio y agosto seremos más de 60.000 habitantes. Le he pedido a Sanidad que en municipios como el nuestro deben articular otro sistema".ç

El Alcalde de Los Corrales, Ignacio Argumosa (PRC) también se muestra disconforme. "La hostelería de Los Corrales debe estar cerrada, pero los habitantes de Corrales pueden ir andando al pueblo de al lado, San Felices, a consumir libremente porque allí sí están abiertos. No tiene sentido", manifiesta.

En la segunda parte, inauguramos la 3ª edición del Premio Mujer Cantabria. Hablamos con la primera candidata, Rocío Puente, una mujer pionera en el arbitraje de fútbol, que decidió que quería ser colegiada a los 14 años.

Cerramos con nuestro investigador, Juan Gómez, quien nos cuenta qué ritos seguían los antepasados cántabros para que los nacimientos no tuvieran complicación alguna.