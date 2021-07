Más de Uno Cantabria 15/07/2021

Según han confirmado las autoridades, el pescador desaparecido es Fernando Solano, armador del Maremi. El Patrón Mayor de Santoña y presidente de la Junta de Cofradías de Cantabria, Miguel Fernández, decía no explicarse lo sucedido. "No tiene explicación aparente. La mar estaba plana, apenas había viento y el barco no tenía ninguna entrada de agua. Es un caso extraordinario y los técnicos nos dirán qué ha podido suceder. No me lo explico". Sergio Abascal, alcalde de Santoña, se mostraba muy triste por el suceso. "Ojalá se pueda encontrar a Fernando cuanto antes. Estamos muy tristes. La mar te da muchas cosas, pero también te deja sucesos tan tristes como este, y más en vísperas de la festividad de El Carmen".

Además, el presidente de la sociedad española de Inmunología y director científico del Idival, Marcos López Hoyos, valora la decisión del Gobierno de Cantabria de solicitar al TSJC el toque de queda de 1 a 6 de la mañana. "Me parece una medida muy acertada, preventiva sin asfixiar la economía y muy necesaria desde el punto de vista epidemiológico".

En la segunda parte nos adentramos en la cueva de La Chora, en la Junta de Voto, donde el especialista en bioarqueología y paleoclima, Igor Gutiérrez Zugasti, lidera los estudios sobre los humanos que allí habitaban hace 10.000 años. "Se desplazaban a la ría de Carasa para coger ostras, mejillones y almejas. También cazaban ciervos y jabalíes. Se trata del período justo anterior a que el hombre fuera agricultor y ganadero".

La directora de Patriominio, Zoraida Hijosa, nos habla del pasaporte rupestre puesto en marcha con otras comunidades para potenciar el turismo de cuevas.

Sergio Sáinz nos trae en la sección "Veo, Veo...Veraneo" todas las novedades de la vida social de Cantabria en verano.