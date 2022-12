Más de Uno Cantabria 13/12/2022

Los ministros de la UE han alcanzado este martes un acuerdo para los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para 2023. En lo que atañe a los intereses de la pesca de Cantabria, la captura de la sarda aumenta teóriamente un 20% (algo que no comparten y matizan los pescadores cántabros). La anchoa y el bonito se quedan como estaban y la especie que queda tocada es el chicharro, que sólo se podrá pescar en pocas cantidades y de forma accesoria en un 4% de lo que se hacía hasta la fecha. Conocemos las reacciones del Consejero del área, de Guillermo Blanco, desde Bruselas y del Presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, César Nates.

Además, hablamos de lo que algunos expertos definen como la “nueva pandemia del siglo XXI. Un “reto” que debemos afrontar como sociedad. Nos referimos a la soledad no deseada. Desde el pasado mes de abril se viene desarrollando en Cantabria un programa piloto en la comarca de Campoo los Valles. De los 22.400 habitantes de la zona, prácticamente uno de cada tres son mayores de 65 años, con un índice de dependencia cercano al 87%. Esta mañana se han reunido las personas que están desarrollando este programa. La psicóloga María Loro nos cuenta algunas de las conclusiones que han obtenido en ese encuentro.

Después de las noticias, recibimos a un escritor que esta tarde presenta en Santander la novela "Cuando era divertido". ¿Qué pasa cuando se produce el final de un amor, la ruptura de una pareja? Algo cotidiano pero en lo que no siempre se actúa con sinceridad. ¿Cuántas parejas siguen juntas por rutina, porque sencillamente no se atreven a emprender una etapa diferente en su vida o porque les une una hipoteca bancaria que no pueden romper?

Abrimos espacio para la salud, esta semana con la Escuela de Salud. Hablaremos de una de las actividades que realiza la Escuela Cántabra de Salud, entidad impulsada por la Consejería de Sanidad. Este jueves van a celebrar en Valdecilla una Jornada para la promoción de la alimentación saludable de la que nos habla Verónica Gª Cernuda.

Y finalizamos el programa con el traje de neopreno, porque el plan de competitividad turística 'Surf a toda costa' recibirá este martes el Tejo Cántabro en la XIX Gala de Empresarios de Camping de Cantabria. El alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, será el encargado de recoger el premio, que reconoce "el esfuerzo por profesionalizar la industria y alargar la temporada turística promocionando la región como destino surf". Charlamos con Eneko Valle, presidente de la Asociación de Empresarios del Camping.