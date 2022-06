Más de Uno Cantabria 13/06/2022

El director de Astander, Juan Luis Sánchez, afirma no comprender la "nula" actuación policial de este lunes. "Es incomprensible. Hasta ahora las fuerzas policiales han actuado de manera diligente, pero hoy no han actuado. Lo interpreto como una decisión política que alguien les ha dado", manifiesta. Un extremo que niega por completo la Delegada de Gobierno, Ainoa Quiñones. "No ha habido ninguna decisión. Es falso. Lo que no entiendo es que desde Astander no se haya llamado a la Delegación del Gobierno para pedir protección, algo que sí hacen otros empresarios con los que estoy permanentemente en contacto".

Además, el Colegio de Aparejadores de Cantabria explica por qué han recurrido el concurso de la obra de protones del Hospital de Valdecilla. El Tribunal de Recursos Administrativos ha paralizado el concurso de forma cautelar. Se espera decisión en tres o cuatro semanas.

En la segunda parte recibimos al Consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, con quien hablamos de diferentes asuntos de actualidad. Entre ellos, la Ley del Suelo.

También hablamos de cómo se implantarán las aulas de 1 año en Cantabria y cerramos con los conciertos del festival Música en Grande que se celebrará del 7-9 de julio en Torrelavega.