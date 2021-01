Más de Uno Cantabria 13/01/2021

Una medida que llega tras unas Navidades que tradicionalmente suponen para muchos grandes comercios más del 30 % de las ventas anuales y teniendo en cuenta que buena parte de sus tiendas estuvieron cerradas durante más de 90 días en el confinamiento en primavera.

Además, el pasado lunes comenzaron los entrenamientos en el deporte escolar para las disciplinas al aire libre. Lo hicieron con restricciones de 6 personas y la imposibilidad de utilizar vestuarios y duchas. Lo hablamos con el Director de Deporte, Mario Iglesias.

En la segunda parte, nosvamos a Reinosa, porque la capital de Campóo sigue registrando temperaturas récord bajo cero. Esta pasada noche ha sido más benévola que las anteriores, pero aún así el termómetro ha bajado hasta los 9 grados bajo cero. Y no ha sido por el frío, sino por el Covid por el que el Ayuntamiento campurriano ha decidido suspender todos los actos de la festividad de San Sebastián, así que en este 2021 el Santo no obrará el milagro y el agua no se convertirá en vino. Lo hablamos con su alcalde, José Miguel Barrio.

Además, como todos los miércoles les contaremos una de esas historias curiosas que tanto nos gustan. Juan Gómez nos habla hoy de cómo creían los antepasados cántabros que se produciría el fin del mundo.