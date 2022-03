Más de Uno Cantabria 09/03/2022

Así nos lo cuentan desde Carrefour Market, donde todos los días se habilita una partida del producto y se raciona a 5 litros por persona el máximo a adquirir. Desde CONSESA (asociación de industrias conserveras), su presidente, Ignacio Sanfilippo, estima que las reservas de las factorías se elevan a 3 semanas máximo. "Hay proveedores que, o bien no te pueden servir el producto o te lo venden a un precio desorbitado". En torno al 30% de la producción de anchoa se envasa en aceite de girasol. Mientras, la Hostelería afirma que no puede repercutir en el cliente final el alza de los precios. "En 1 año el café ha subido un 60%. No puedes cobrarle al cliente ese sobrecoste porque descendería mucho el consumo", afirma Ángel Cuevas.

En la segunda parte, hablamos del paro que la factoría de Reinosa Forgings and Castings se ha visto obligada a llevar a cabo por el elevadísimo coste de la energía. "En abril empezará un ERTE, eso seguro, pero estamos a la espera de empezar a negociarlo con la empresa", nos dice el presidente del Comité, Julián Macho.

El vicepresidente, Pablo Zuloaga, nos atiende tras la primera reunión del Comité de Coordinación de Ayuda Humanitaria y Refugio a Ucrania. Confirma que unas 100 personas de dicho país han llegado como refugiados a la región, aunque "es una cifra estimativa porque muchos han venido a título individual a casa de familiares. Nosotros les facilitamos lo básico: un lugar para vivir, comida...". El Gobierno habilitará un teléfono a partir de este jueves para aquellas personas interesadas en acoger refugiados de Ucrania: 649 547 545.

Acabamos hablando de personas desaparecidas. Este miércoles se conmemora el Día de las Personas Desaparecidas. En este momento hay 7 personas desaparecidas en Cantabria, tal y como nos confirma Nerea Cachorro, presidenta de la asociación SOS Desaparecidos.