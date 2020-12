Más de Uno Cantabria 03/12/2020

La situación preocupa especialmente en dos centros: Fundación San Francisco I de Reinosa y San Cándido en Santander. Hablamos con sus dos responsables: Juan José Lázaro y Gema de la Concha, que nos explican cómo están tratando de contener la pandemia dentro de ambas residencias.

Además, conocemos la identidad de la ganadora del II Premio Mujer Cantabria: Mª Victoria Troncoso. Fundadora y presidenta hasta hace pocos meses de la Fundación Síndrome de Down Cantabria y coofundadora de la Asociación Europea Síndrome de Down, Mª Victoria puso en marcha el Programa de Estimulación Precoz para que las personas con Síndrome de Down adquiriesen movilidad y autonomía física. También ideó el Método de Lectura y Escritura para que estas personas puedan leer y escribir, método que se sigue en muchos países de habla hispana y que ella ha cedido de manera gratuíta.

El nutricionista, Juan Carlos Llamas, nos sirve una macedonia de "curiosidades nutritivas" solventando algunas dudas muy extendidas: ¿por qué encoge la carne en la sartén? ¿por qué en la bolsa de patatas fritas hay más aire que patatas? ¿qué es la cera que vemos en las manzanas o naranjas?.