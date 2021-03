Más de Uno Cantabria 02/03/2021

Sobre este asunto, cree que "la experiencia de las Navidades debe hacernos ser prudentes. Cuando aumenta la movilidad, aumentan los hospitalizados. Sé que es una faena para el turismo, pero desde el punto de vista de la salud no deseo que haya más infectados, ingresados y, por tanto, más fallecidos". Rodríguez también ha hecho balance de la gestión tras un año exacto de pandemia. "No me arrepiento de ninguna decisión concreta, pero ha habido días muy duros, como cuando tenías que anunciar un alto número de víctimas. Eso ha sido lo peor".

Además, hacemos balance de las dos primeras jornadas de costera del bocarte. La tónica general ha sido de precios muy bajos en las primeras capturas: entre los 0,30 y los 2 euros, en función del tamaño.

Cerramos recordando al actor Quique San Francisco, fallecido en Madrid a los 65 años. Comillas, pueblo original de su familia materna, fue durante muchos años el lugar de refugio al que le gustaba acudir. Una de las personas más cercanas de su entorno, Antón Pomar, recuerda algunos momentos vividos junto a él en Cantabria.