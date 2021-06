Laura Nicholls: “Me acordaré de mi abuela” al recoger el Premio Onda Cero Cantabria

En declaraciones a ‘Más de Uno Cantabria’, Laura Nicholls reconoce estar “un poco nerviosa pero lo voy a recibir con muchas ganas”. La santanderina se muestra “muy agradecida” y explica que muchos la han parado estos días para felicitarla por el premio.

“Me dan la enhorabuena pero también me riñen por haber dejado el baloncesto” y por haber renunciado a competir con la selección española en los Juegos Olímpicos. En el momento de recoger el premio “me acordaré de mi abuela, la que más me ha apoyado, la que se ha venido a vivir conmigo a Madrid,…”, explica la jugadora.

Categoría deportiva

El galardón en categoría deportiva ha recaído en esta santanderina, de 32 años, una de las jugadoras más importantes de la historia del baloncesto español, con 9 medallas y 197 internacionalidades.

Entre su palmarés, destacan las dos medallas de plata obtenidas con la selección absoluta de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y de Río de Janeiro de 2016.

Entrega el 1 de julio

La entrega de los galardones tendrá lugar en el Centro Botín y el evento será presentado Raquel Martos (“Persona Física” en el programa “Julia en la Onda”’) y por Javier Barbero (director y presentador de “Más de uno Cantabria”).

Al evento asistirán, entre otras personalidades, el director general de la cadena, Ramón Osorio, y el presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.