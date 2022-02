Informativo Más de Uno Cantabria 8.20h 03/01/2022

El Ayuntamiento de Santander abre este jueves, 3 de febrero, el plazo para optar a las 29 plazas de turno libre para la Policía Local correspondientes a las ofertas de empleo de 2019 y 2021, una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los aspirantes tienen de plazo hasta el 22 de febrero para presentar la solicitud en un registro oficial. Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el BOC y/o en el tablón de anuncios de la Corporación. Además de estas 29 plazas, Santander ha convocado cinco plazas más correspondientes al turno de movilidad, cuya convocatoria se abrirá en los próximos días, tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Los trabajadores del sector de las conservas de pescado volverán a la huelga este jueves y viernes, días 3 y 4 de febrero, tras no haber alcanzado un acuerdo ni en el encuentro del martes con la Dirección General de Trabajo ni en la reunión de ayer de la comisión negociadora.

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero ha rebajado las expectativas sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, cree que no habrá "grandes cambios" y ve "casi seguro" que las comunidades con dispersión poblacional o envejecidas continuarán teniendo una mayor financiación per cápita. Por ello, considera que Cantabria debe estar tranquila porque, a su juicio, no va a perder.