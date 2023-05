El tatuaje del Quijote de Keruin Martínez, candidato a la alcaldía de Santander de IU-Podemos

El historiador Keruin Martínez es el candidato en Santander de IU-Podemos y una de las anécdotas de las elecciones es un tatuaje, que no ha enseñado pero que contó en una entrevista. En su piel lleva al Quijote y está dispuesto a enfrentarse a los gigantes: "El idealismo social y político parece que tiene mala prensa y me pareció un gesto personal afirmativo... La broma que me hacen los amigos es que cuando sea mayor me tatuaré a Sancho Panza". El 70% de los votantes de esta formación en la capital de Cantabria son mujeres.