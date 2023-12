Larisa: "Hay mucho trabajo detrás de La Voz, allí te arropan mucho"

En las audiciones a ciegas se dieron la vuelta Antonio Orozco y Malú y la santanderina Larisa Rodríguez se quedó con la cantante y compositora. "Todos han sido muy cercanos, pero Malú me ha dado muy buenos consejos... Por algo la llaman la Jefa", nos cuente. La artista cántabra se quedó a las puertas de la final el pasado viernes cantando en una jaula 'Confident', una versión rockera de Demi Lovato.

Quedarse en las semifinales de La Voz espera que sea el comienzo de una larga carrera, de momento no ha parado. "Descanso he tenido poco, un par de días, pero nada más acabar el programa tuve que ir a Oviedo a un bolo. A partir de mañana empezamos a trabajar en unos temas propios para mi propio álbum y alguna sorpresa más", nos cuenta. No se acostumbra todavía a la fama que da un programa con millones de espectadores: "Sí, en algunos sitios más que en otros me reconocen por Santander, pero cambio mucho de mi día a día a cuando te ponen guapa para cantar. A veces me paran y yo me creo que es para preguntarme la hora o algo así. No me acabo de acostumbrar".

Larisa sabe mucho de música desde la cuna. "La vena artística me viene de familia, mi padre que en paz de descanse era batería de un grupo en Torrelavega y mi hermano, Rubén Rodríguez, también es músico. Se me contagió de ahí, desde pequeña cantaba y he pasado por el Conservatorio. Hay que saber un poco para explorar géneros, aunque me guste el rock, canto de todo", detalla.