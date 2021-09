Comienza la II edición de las ‘Noches Raqueras en el Palacio de Festivales'

La II edición de ‘Las Noches Raqueras en el Palacio de Festivales’ arranca este viernes 3 de septiembre con el grupo Los Estanques en el espacio de la lonja, al aire libre, hasta el día 25, con seis actuaciones en total. En caso de que la climatología no acompañara, las actuaciones se desplazarán a la Sala Pereda.

Este año se ha incrementado el aforo hasta alcanzar las 220 personas por concierto y, para ello, se instalarán también gradas en el espacio reservado para las actuaciones, con una disposición diferente.

Las entradas se podrán adquirir en las taquillas del Palacio de Festivales de Cantabria y a través de la página web, todas a un precio único de 20 euros, a excepción del día 25 de septiembre, La Furia, que es con invitación, recogida en la Oficina de Cooperación al desarrollo del Gobierno de Cantabria

Programa

Viernes 3 de septiembre 2021 - LOS ESTANQUES

Duración: 80 minutos. Sin descanso

Son una banda de pop psicodélico afincado en Madrid, nacida a raíz de una serie de composiciones de Iñigo Bregel (voz, teclado y guitarra), componente de la formación cántabra CrayoLáser. Estas canciones fueron el impulso para formar Los Estanques, una propuesta de rock psicodélico en castellano formada actualmente por el propio Iñigo Bregel, Germán Herrero (guitarra), Daniel Pozo (bajo) y Andrea Conti (batería). Con influencias de grupos como Soft Machine, Gong, Caravan o Génesis, autoeditaron su primer disco en 2017 bajo el título ‘Contiene percal’, el cual no tardó en asombrar a los medios especializados por su capacidad para volver al sonido más puro del rock de los años setenta de un modo fresco y auténtico, que tuvo su continuidad con ‘II’ (The John Colby Sect/Inbophonic) y una visión clara: saciar a los amantes del pop rock psicodélico y a los nostálgicos de los setenta.

Sábado 4 de septiembre 2021 - ANNI B SWEET

Duración: 80 minutos. Sin descanso

Anni B Sweet es una cantante, compositora y músico malagueña que debutó en Subterfuge en 2009 con ‘Start, restart, undo’, un disco de folk melancólico y delicado, con los 18 recién cumplidos, y que rápidamente la colocó en primera línea de la música española y dio el salto internacional: publicado en 11 países y girando por América, Europa y Asia.

Viernes 17 de septiembre 2021 - DIVA

Duración: 70 minutos. Sin descanso

DIVA es una banda formada por cuatro músicos que llegan desde diferentes proyectos musicales y se juntan alrededor de un género que les encanta: el funk, para crear canciones bailables, con mucho groove y estribillos con una marcada influencia pop.

El resultado de este encuentro entorno al funk ha sido un nuevo grupo, DIVA, que irrumpe en el panorama nacional con una contundente propuesta musical diferenciada, divertida y personal. Letras en castellano, bases rítmicas potentes y arreglos vocales muy soul que aportan una revisión muy particular de influencias que pasan por Herbie Hancock, The Meters, Stevie Wonder, Lauryn Hill, Jamiroquai o Daft Punk.

En tiempos de crisis, DIVA nace por y para el directo, por lo que sobre el escenario crece hasta convertirse en una banda de siete músicos movidos por el anhelo de la reunión y la celebración en torno a la música en vivo. ¿Bailamos?

Sábado 18 de septiembre 2021 - DAVID BARRUL

Duración: 70 minutos. Sin descanso

David Barrull 1986 (32 años) Santander, España David Barrull (Santander, España, 1986) es un cantante cántabro que se alzó con el triunfo de la segunda edición del programa de televisión La Voz. Su forma de cantar, llena de matices, lo ha convertido en todo un referente para el mundo flamenco contemporáneo. A Barrull lo que más le gusta es versionar canciones pop con su peculiar toque flamenco. Es lo que hizo con su álbum debut, Sueños cumplidos (2014), que consigue durante dos semanas número 1 en ventas de toda España obteniendo disco de oro y platino, en el que pone voz a grandes momentos del repertorio musical español.

Viernes 24 de septiembre 2021 - JIMI CAN

Duración: 70 minutos. Sin descanso

Jimi Can es un cantautor multicultural que sorprende por la diversidad de ritmos e influencias tanto en la música como en las letras. Sus directos están cargados de buena energía y sonidos capaces de transportar al público a diferentes lugares exóticos mientras sus pies se mueven sintiendo bien la tierra.

El sonido de Jimi es una amalgama a veces reposada, otras delirante en la que no se obvian los toques flamencos o del África occidental, la música latina o el reggae caribeño, así como el pop, rock o folk de los que Jimi se empapó desde temprana edad. La banda que lo acompaña está normalmente compuesta por prominentes músicos de la escena afro-latina.

Sábado 25 de septiembre 2021 - LA FURIA

Duración: 60 minutos. Sin descanso

La Furia nació en 1983. Desde niña tenía una visión combativa, luchadora y feminista. Es decir, que era una chica lista. Pero, además, tenía un profundo sentido artístico (muchos dirían poético) de la vida, de sus vivencias… Y la eclosión de todo esto dio como resultado un fenómeno en ebullición que tuvo que inventar espacios y experiencias. Porque no, no había lugar para el rap de mujeres. Así que La Furia nació en 2013 con un disco salvaje, «No hay clemencia» que tuvo que inventar sus propios códigos, después de atreverse a actuar en escenarios donde nunca había habido mujeres.

La Furia habla de incomprensión, de anarquía, de feminismo, de rabia deshilvanada en rimas certeras e hirientes. Es un discurso ametrallado con violencia. Es una verdad a medio revelar. Es una joya tosca y brillante.