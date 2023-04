viernes 14 abril 2023

La Brújula de Cantabria 14/04/2023

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, afirma en Santander que 'no va a haber ni tren ni túnel que tape la corrupción' de Revilla, aludiendo así a la 'trama de carreteras'. El PRC responde que no necesita tapar lo que no existe en su partido y 'si está a la orden del día' en las del PP. Información en La Brújula en la que entrevistamos a la codirectora de Miriñaque que estrena nueva producción.