La atleta cántabra Paula González Berodia se marca como objetivo "terminar entre las 20 primeras"

"He padecido una fascitis desde hace dos meses y no llego en mi mejor forma. He tenido que hacer trabajo alternativo y tengo la duda de qué puede pasar el domingo, es una incógnita, espero que no aparezcan las molestias", declaró en la rueda de prensa del equipo español.

Paula asegura que "el trabajo está hecho, cuatro meses de intensa preparación" y que ahora se trata de "mantenerse un poco".

"El objetivo es quedar entre las veinte primeras. Sé que es complicado, pero moriré matando. Si sale un día ventoso la carrera no será rápida e intentaré ir cómoda en un grupo numeroso. La hora (14.00) es muy mala, acostumbrados, como estamos, a correr a las 8 de la mañana, pero prefiero concentrarme en otros aspectos de la carrera", explicó.