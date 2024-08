El Tenerife empieza un nuevo proyecto en la Segunda División más difícil

El CD Tenerife empieza este lunes (19:30 horas) a competir en la Liga Hypermotion 2024/25 en un encuentro que cerrará la primera fecha del campeonato, que se inició este fin de semana pasado con la disputa de los once primeros partidos. El cuadro blanquiazul visita al CD Eldense al que ya derrotó este misma pretemporada por tres goles a uno, en la concentración desarrollada en El Albir.

Con la principal novedad de Óscar Cano en el banquillo y hasta una decena de fichajes, los insulares se encaran un curso en el que el objetivo de ascender a Primera División se antoja muy complicado. No es el Tenerife el equipo que tiene mayor presupuesto para invertir en jugadores y, además, se encontrará una categoría plagada de equipos históricos y con hasta 15 clubes que ya han sobrepasado la frontera de los 10.000 abonados cada uno; algo inaudito en la Segunda División española.

Los descensos de los tres equipos andaluces desde Primera (Almería, Granada y Cádiz) y los ascensos a la segunda categoría de equipos capitales de provincia y con mucha solera como Deportivo de La Coruña, Málaga, Córdoba y Castellón, anticipan una Liga muy disputada durante las 42 jornadas que acaban de comenzar.

Yo no quiero que tenga mi sello, quiero que den su mejor versión. Ese ego me parece absurdo y a mi me invadió durante muchos años