Clavijo carga contra el PP por romper las negociaciones en torno a los menores migrantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado que el PP rompiera hace unos d√≠as las negociaciones con el Gobierno sobre el reparto de menores migrantes, confiando en que vuelvan a la mesa, cuesti√≥n que se√Īal√≥ van a intentar de que as√≠ sea pero advirtiendo que "cada uno que sea responsable de las decisiones que toma y que responda ante la ciudadan√≠a de sus decisiones".

No entendemos la postura del PP y cómo usó su pleno para hablar de todo menos de la migración

As√≠ se ha pronunciado Clavijo en la rueda de prensa posterior al encuentro bilateral que ha mantenido en el Palacio de La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro S√°nchez. Y es que en lo que se refiere a la propuesta del Gobierno para repartir a los menores extranjeros no acompa√Īados en funci√≥n del criterio de poblaci√≥n, Clavijo consider√≥ que es un aspecto "objetivo". Matiz√≥ que entre las propuestas que hizo Canarias para ese reparto estaba la de poblaci√≥n, el PIB per c√°pita, el PIB nominal y el de la poblaci√≥n de menos de 18 a√Īos, "es un criterio objetivo, indiscutible", que le parece "bien" y "razonable". Si bien consideran que el sistema de acogida "tiene que ser universal" porque "no" se est√° hablando de plaza, sino de financiaci√≥n y ah√≠ entiende que "el universo al que se tiene que aplicar ese criterio tiene que ser el de los menores extranjeros no acompa√Īados".

Por ello, dijo, est√°n trabajando con los ministerios, ya que incidi√≥ en que el Gobierno de Canarias "no ha dejado de trabajar en ese asunto" y "no" se levanta "nunca" de la mesa porque consideran que la "obligaci√≥n" es buscar una soluci√≥n a los problemas que tiene la ciudadan√≠a. El presidente canario tambi√©n expuso que Pedro S√°nchez le ha trasladado que "est√°n activando el Frontex", en lo que se refiere a la petici√≥n de ayuda a Europa. Canarias, concluy√≥, registr√≥ la llegada de 40.000 migrantes a sus costas en 2023, siendo el "peor" a√Īo desde que se abri√≥ esta ruta migratoria, mientras que en lo que va de 2024 han arribado al archipi√©lago un "85 por ciento m√°s" de inmigrantes, por lo que prev√© que se superen las cifras de 2023.

Seguimos en emergencia y necesitamos respuestas en el plazo inmediato

La financiación ofrecida por el Estado no es suficiente

De otro lado, ha calificado este jueves de "insuficiente" los 50 millones de euros que Pedro S√°nchez se ha comprometido a transferir a la comunidad aut√≥noma para 2024 con el fin de atender a los menores migrantes no acompa√Īados que han llegado al archipi√©lago, si bien el jefe del Ejecutivo canario ha reclamado 160 millones de euros. "El presidente me transmiti√≥ que, por supuesto, los 50 millones de euros estar√°n ingresados antes de final de mes pero yo le transmit√≠ que era absolutamente insuficiente, que necesitamos los 160 millones de euros que le hemos reclamado al Gobierno de Espa√Īa", as√≠ lo ha expuesto Clavijo.

En los a√Īos 2022 y 2023 se hab√≠an negociado esos 50 millones de euros a trav√©s de los Presupuestos Generales del Estado pero este a√Īo no cab√≠a la traslaci√≥n de esa cantidad, al haberse prorrogado la cuentas, seg√ļn matizaron fuentes gubernamentales. El presidente canario asegura que S√°nchez "es consciente" y le ha trasladado que pondr√° "m√°s recursos". En este sentido, avanz√≥ que en los pr√≥ximos d√≠as se reunir√° con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Mar√≠a Jes√ļs Montero, para examinar el expediente y la reclamaci√≥n econ√≥mica que se le ha hecho desde Canarias al Gobierno central para que

Que Espa√Īa no solo no se ponga de perfil, sino que asuma las obligaciones inherentes a las pol√≠ticas de emigraci√≥n y de control de fronteras

A√Īadi√≥ que "se va a seguir peleando" porque considera que se puede dar una respuesta "autom√°tica, humana y decente a quienes huyen del hambre y de la muerte". En este marco, matiz√≥, se le ha pedido al Estado que "aporte los recursos econ√≥micos y esa es su labor de coordinaci√≥n", ya que subray√≥ "no puede estar ausente de esta crisis, el Estado tiene que estar presente".

Clavijo exige un tratamiento singular para Canarias

El presidente canario ha reclamado adem√°s un "tratamiento singular" para Canarias ante el fen√≥meno migratorio porque cuando llegan los inmigrantes a Espa√Īa a trav√©s del Atl√°ntico, arriban al archipi√©lago porque los trasladan "Salvamento Mar√≠timo". Admite que alcanzar un acuerdo sobre la derivaci√≥n de los menores extranjeros no acompa√Īados "no es responsabilidad del Gobierno de Espa√Īa en exclusiva", sino que se tiene que entender con el principal partido de la oposici√≥n y con todas las fuerzas pol√≠ticas. As√≠ afirm√≥ que si bien los menores son "competencia exclusiva" de las comunidades aut√≥nomas, en el caso de los inmigrantes matiz√≥ que "son menores extranjeros no acompa√Īados" con una "situaci√≥n jur√≠dica y personal distinta", de ah√≠ que entiende que deben "estar todos".

Sin embargo, incidió en que sí "es responsabilidad exclusiva dar respuesta y poner recursos pero no la modificación de la Ley" de Extranjería, reprochando que lo que es un "drama humanitario lo han querido convertir en un problema político y territorial. Y no es ni lo uno, ni lo dos. Es un drama humanitario".

En este sentido, ha criticado la situaci√≥n vivida este mi√©rcoles en el pleno del Congreso de los Diputados, asegurando su "profunda decepci√≥n", porque "lejos de hablar de ni√Īos y de ni√Īas", gobierno y oposici√≥n se "volvieron a enzarzar en una pol√≠tica partidista de muy bajo nivel y que desde luego a los ni√Īos, a las ni√Īas y a todos" los canarios gener√≥ "estupefacci√≥n y much√≠sima decepci√≥n".

Adem√°s de la postura del PP, Clavijo dijo que "no entendemos las declaraciones del portavoz de Patxi L√≥pez, que de manera fr√≠vola compara los migrantes menores no acompa√Īados que llegan a nuestras islas con los turistas. ¬ŅDe qu√© estamos hablando? ¬ŅEse es el nivel de este pa√≠s? Estamos muy decepcionados con eso".

Cuestionado por si ha conversado sobre lo ocurrido en el Congreso con el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, del PP y con quien gobierna en coalición en Canarias, Clavijo aseguró que Domínguez "está igual de comprometido en la solución" que él mismo y resaltó la "absoluta lealtad" con la que ha actuado en "todas" las acciones que el Ejecutivo regional ha llevado a cabo. De todas formas, admitió que tendrán que hablar de lo que ocurrió en la cámara baja, así como de la "necesidad de recuperar el diálogo y el entendimiento para buscar una solución como acuerdo de país" porque aunque actualmente la situación "más grave" está en Canarias, "ya están llegando" a Baleares y Ceuta.