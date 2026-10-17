CC, 1ºCAN y una veintena de fuerzas para defender los intereses de las islas en Madrid

Coalición Canaria, Municipalistas Primero Canarias y una veintena de formaciones de obediencia canaria han sellado este sábado un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con la firma de la Declaración por la unidad canaria en Madrid entre las fuerzas nacionalistas y municipalistas. El secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha agradecido la generosidad y la valentía de todas las organizaciones que han hecho posible el acuerdo, superando diferencias y dificultades. "Aquí hemos decidido poner a las mejores y a los mejores por delante de cualquier interés personal. Mientras otros están pendientes de enfrentarse entre sí, nosotros hemos decidido unirnos para defender a Canarias y hablar de los problemas reales de nuestra gente", ha afirmado. Por su parte, el presidente de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández, ha recordado que la Mesa de Unidad Canaria nació hace casi un año como una aspiración que hoy se convierte en realidad. "Creo en la política, en el compromiso y en Canarias. Hoy demostramos que es posible dejar a un lado las discrepancias y poner en común lo que nos une, que es muchísimo más que lo que nos separa. La política debe ser diálogo, construcción y búsqueda de soluciones para nuestra tierra", ha señalado.

Candidaturas

La candidatura conjunta al Congreso de los Diputados estará encabezada por Teodoro Sosa en la provincia de Las Palmas, acompañado por María Fernández como número dos, mientras que Cristina Valido repetirá como cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife, seguida de Jonathan Felipe. En su intervención, Sosa ha destacado la trascendencia del acuerdo, que permitirá "reconstruir" la unidad del nacionalismo canario: "Hoy hacemos historia. Mientras otros rompieron y dividieron, nosotros hemos decidido volver a unirnos. No vamos a recibir órdenes de nadie ni a agachar la cabeza ante quienes deciden desde Madrid. Vamos a defender nuestra tierra con diálogo, pero con firmeza, porque somos los dueños de nuestro futuro".

Por su parte, Cristina Valido ha destacado que esta alianza permitirá multiplicar la capacidad de defensa de Canarias en las Cortes Generales. "Se acabó lo de estar sola. Esto cambió hoy para siempre y no tiene marcha atrás. Canarias necesita voces que puedan defender sus intereses sin recibir órdenes de los partidos estatales. No queremos sensibilidad con nuestra tierra, queremos respeto, justicia y oportunidades para nuestra gente", ha afirmado.