Con estos apoyos el ejecutivo presidido por el nacionalista Fernando Clavijo evitaría una posible moción de censura liderada por el Partido Socialista Canario con Podemos y Nueva Canarias como socio. En una entrevista en La Brújula de Onda Cero, el secretario general de los nacionalistas canarios José Miguel Barragán apostó por ese Gobierno en minoría aunque no descartó que pasados unos meses pueda existir una negociación con el Partido Popular o con ASG para su incorporación en el Gobierno. "De momento no hay nada de eso aunque no descartamos que esas conversaciones puedan iniciarse en un futuro" dijo. Barragán negó que el apoyo externo de los populares suponga un "intercambio de estampitas" con el voto de Ana Oramas en el Congreso de cara a apoyar los presupuestos generales el Estado para 2017. La complicada aritmética parlamentaria canaria queda ahora, tras la ruptura del pacto de legislatura entre Coalición Canaria y Partido Socialista, con una oposición en la que el PSC tendrá que convivir con Podemos y Nueva Canarias. Por su parte los populares niegan un cheque en blanco a CC pero aseguran que ejercerán la responsabilidad necesaria para que las cuestiones importantes de Canarias no se atasquen.