El presidente del Parlament balear expulsa a dos diputadas del pleno por mostrar fotos de víctimas del franquismo

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha expulsado de la sala de plenos a la vicepresidenta segunda de la Mesa, Mercedes Garrido, y la secretaria segunda del Parlament, Pilar Costa, ambas del PSIB, durante el debate de toma en consideración de la proposición de ley de Vox para derogar la ley de memoria democrática.

Así ha reaccionado Le Senne tras llamar al orden en reiteradas ocasiones a ambas diputadas socialistas, quienes durante el debate tenían sobre la mesa unas fotografías, entre ellas de la sindicalista y militante del Partido Comunista Aurora Picornell. También diputados del PSIB-PSOE y de MÉS per Mallorca han llenado su bancada, al inicio del debate, de varios retratos de víctimas.

"Pido que retiren los retratos", ha expresado el presidente a Garrido y Costa, argumentando la necesidad de "preservar la neutralidad de la Mesa".

Garrido, seguidamente, ha contestado a Le Senne que las fotografías están ahí como "acto de justicia y reparación" y, con los representantes del PSIB aplaudiendo y puestos en pie, ha recriminado al presidente del Parlament que no puede tocar su ordenador (donde estaba pegada la foto de Picornell y que Le Senne ha intentado quitar). Después, ha sido expulsada.

Costa, por su parte, ha aguantado sentada unos segundos más, y tras el aviso reiterado de Le Senne, éste le ha expulsado también de la sala.

"Me corresponde guardar el orden, la Mesa debe ser neutral", ha insistido el presidente de la Cámara balear, lamentando "profundamente esta situación" y censurando que dos personas "que deben dar ejemplo, no solo no lo han dado, sino que se han negado a obedecer".

En su turno, el diputado socialista Omar Lamin se ha referido más concretamente a la "vergüenza" que representa "el PP" por no expresar "ni una palabra de apoyo a una diputada que ha sido víctima de una agresión de la mano de la máxima representación de esta Cámara".

"Vergüenza les debería dar. Es la consecuencia de poner a los fascistas a los mandos de una institución democrática de Baleares", ha recriminado a los 'populares'.

La condena del ministro de Memoria Democrática

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado de "penoso" que Le Senne haya arrancado esta foto de Aurora Picornell, en una "actitud contraria a lo que ha sido la recuperación de la democracia, la defensa de la justicia, la reparación de las víctimas".

"El presidente de un parlamento es un cargo institucional que está para moderar el debate. Lo que hemos visto es un acto violento rompiendo una foto de personas que han sido fusiladas por defender la libertad y la democracia. Un acto absolutamente aborrecible, lo que acaba de ocurrir en el Parlamento Balear, que merece total condena de cualquier demócrata", ha reaccionado Torres en declaraciones a los periodistas desde el Senado.

"Estoy absolutamente impactado, porque jamás pensé que iba a haber en una institución democrática una cosa semejante. Ha roto la foto de una víctima de la dictadura franquista, de la guerra de España y del golpe ílegítimo e ilegal que nos sumió en la oscuridad de la dictadura durante cuatro décadas. Lamentable", ha sentenciado.

El PSOE pide la dimisión "inmediata" de Le Senne

El PSOE no solo ha condenado la actitud del presidente del Parlamento de Baleares a través de sus redes sociales, sino que ha pedido su "dimisión inmediata".

"Romper la imagen de Aurora Picornell, fusilada durante el franquismo, es una actitud violenta que atenta contra la libertad de expresión y la memoria democrática", han indicado.

En su opinión, "los pactos del PP y Vox" en comunidades y ayuntamientos "están suponiendo un retroceso enorme allá donde gobiernan".

"Dos ultraderechas fusionadas, que en vez de ocuparse de los problemas de la gente tienen una obsesión con blanquear el franquismo. Exigimos al Partido Popular que se separe de una vez de los neofascistas, y mire más a sus compañeros franceses", enfatiza el PSOE.

En otro mensaje posterior, los socialistas anticipan que van a inundar las redes con la imagen de Aurora Picornell. "Es la respuesta más democrática que daremos a @glesenne", zanjan.